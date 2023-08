Diablo 4 s'est offert un lancement à la hauteur de la franchise culte de Blizzard. Les fans de la licence ont globalement adoré, mais quelques semaines plus tard, ce fut la douche froide. L'éditeur et développeur s'est attiré les foudres des joueurs et joueuses avec la saison 1. Les changements ne sont absolument pas passés, et depuis, des mises à jour sont déployées pour corriger le tir. Le meilleur à venir pour la saison 2 ?

Blizzard conscient du ratage de Diablo 4 saison 1

Le hack'n slash de Blizzard, Diablo 4, a égalé Diablo 2 sur le terrain de la note Metacritic. Un succès qui n'était pas forcément acquis vu le bad buzz autour d'un certain Diablo Immortal. Un lancement réussi... jusqu'à la mise en ligne de la saison 1. Au cours de celle-ci, les développeurs ont décidé de revoir l'équilibrage pour un résultat qui n'a pas été celui escompté. Toutes les classes ont été diminuées, le gain XP a été réduit et d'autres changements ont mis très en colère la communauté du jeu.

Lors d'une interview pour la Gamescom 2023, Rod Fergusson, directeur de la franchise, a reconnu les erreurs de Diablo 4 saison 1. « Nous avons fait des erreurs dans la manière de gérer les attentes. Et c'était difficile car nous avions l'impression de faire ce qu'il fallait. Nous avons essayé d'aller un peu vite, d'être réactifs, mais ça n'était pas la solution. Nous avons réalisé qu'il y a eu un problème de gestion des attentes, et nous avons dû l'assumer et reconnaître que nous devions faire mieux, notamment dans la façon de publier les notes de patchs » (via Gamesradar). En effet, si la colère a été encore plus importante, c'est en partie parce que les joueurs et joueuses ont découvert de but en blanc les changements.

Mais promis, ça ne devrait pas se reproduire. Fergusson et ses équipes veulent continuer à améliorer Diablo 4 en se basant sur leur expérience. « C'est une chose que nous avons réellement appris au cours de la saison 1 et de la saison 2. Nous avons nos propres sondages, notre télémétrie, nos tables rondes, nos streamings de développeurs et toutes les recherches internes. Nous allons faire mieux et nous allons continuer à rendre le jeu meilleur ».

Aperçu de la saison 2 (crédits : Blizzard).

La saison 2 du changement

Et il va effectivement falloir faire beaucoup mieux. Les joueurs ne seront certainement pas aussi patients si la saison 2 de Diablo 4 venait à être ratée. Les enjeux sont donc très importants pour Blizzard qui a déjà révélé à quoi s'attendre. Vous aimez les vampires ? La saison 2, qui sera disponible le 17 octobre 2023, introduira une horde de suceurs de sang prêts à vous dévorer à travers une nouvelle série de quêtes. Pour vaincre les cinq nouveaux boss endgame et l'ensemble des ennemis, vous serez épaulés par Erys. Une chasseuse de goules interprétée par Gemma Chan (Les Éternels, Don't Worry Darling...).

Voilà l'aperçu général de Diablo 4 saison 2, mais Blizzard a détaillé les prochaines modifications. Les dégâts critiques, les résistances élémentaires et les effets de statuts (vulnérable, accablement...) ne seront pas les mêmes. La gestion des gemmes sera plus efficace. Et enfin, les points de parangon, charges de potion, améliorations de capacité d’oboles et points de compétence pourront être conservés. Il faudra toutefois avoir obtenu ces éléments auprès d'un personnage du royaume éternel ou du royaume saisonnier précédent. Diablo 4 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.