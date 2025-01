Diablo 4 s'est prêté aux festivités de fin d'année pour se laisser essayer gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour les retardataires ou celles et ceux souhait décuver tranquillement de leur soirée de Nouvel An, il est encore possible d'en profiter pendant quelques jours. Voici les modalités de cet essai gratuit et comment y souscrire, si l'early access de Path of Exile 2 ne vous a pas déjà mis le grappin dessus.

Diablo 4 encore gratuit après un Nouvel An infernal

Depuis sa sortie en 2023, Diablo 4 a fait du chemin, notamment grâce à de nombreuses saisons ayant peu à peu transformé la nouvelle mouture du hack'n slash de Blizzard. La dernière pierre marquante à cet édifice est la Saison 6 accompagnant sa première extension majeure, Vessel of Hatred. Celle-ci ajoute la jungle de Nahantu, une toute nouvelle région à Sanctuaire, ainsi que le Sacresprit, une classe centrée sur la Dexterité et fort plaisante à jouer.

Si vous avez raté tout le parcours de Diablo 4 depuis son lancement, vous pouvez encore essayer gratuitement le jeu de base, son extension et sa nouvelle classe sans bourse délier, ce tant sur PC que sur PS5 et Xbox Series. Vous avez en effet jusqu'au 3 janvier pour en profiter gratuitement avant que l'offre n'expire. Attention toutefois, celle-ci ne vous permettra pas d'aller au-delà du niveau 25 avec les différentes classes de Diablo 4. Un aperçu certes assez limité, mais qui vous permettra au moins de vous faire une première idée.

Si le cœur vous en dit et que l'expérience vous a convaincu, Diablo 4 et son extension sont par ailleurs en promotion jusqu'à -40%. Vous trouvez ci-dessous les liens pour profiter de l'offre d'essai du jeu, selon votre plateforme de prédilection :