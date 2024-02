Diablo 4 était très attendu par les joueurs. Il est presque le leader du genre RPG Hack’n’Slash avec pour seul vrai rival Path of Exile. Le jeu de Blizzard a connu un lancement plus que convaincant avant de décevoir les joueurs avec une première mise à jour catastrophique : une saison 1 décevante et des ajustements de stats ruinant certaines expériences de jeu. Heureusement, la saison 2 et la récente saison 3 n’ont pas connu ces problèmes. Mais une autre polémique vient d’arriver et elle concerne quelque chose d’habituel chez Activision Blizzard King.

Des coûts bien trop excessifs pour Diablo 4 !

En effet, dernièrement, les joueurs s’indignent d’un nouveau bundle disponible dans la boutique de Diablo 4. Celui-ci contient des couleurs alternatives pour les portails de voyage rapide. Cependant, le prix de ces cosmétiques dépasse l’entendement : 30 euros ! C’est la moitié du prix du jeu pour seulement changer les coloris d’un portail. Qui plus est, une seule couleur alternative est disponible par classe (bleu pour sorcier, violet pour voleur, etc.). Ce qui signifie qu’à moins que vous jouiez toutes les classes, une grande partie du pack ne vous servira même pas.

Vendre des cosmétiques hors de prix, on a déjà vu ça, surtout avec Activision Blizzard. C’est chose commune notamment sur Overwatch 2 et Call of Duty. Il faut dire que ces micro-transactions peuvent rapporter énormément d’argent, alors pourquoi se fatiguer ? Un ancien développeur de chez Blizzard explique même que la première monture pouvant être achetée avec de l’argent réel (le palefroi céleste) a fait gagner plus d’argent que tous les bénéfices réalisés par Starcraft 2 ! Le cheval magique a rapporté 3,5 millions de dollars en seulement 7 heures. On comprend mieux la démarche de l’entreprise sur Diablo 4 et ses autres jeux les plus récents.

Cela dit, si les joueurs de Diablo 4 continuent de bouder le jeu comme ils l’ont fait lors de la déception de la saison 1, Blizzard pourrait revoir ses décisions. On peut également se dire que ses micro-transactions ne sont qu’optionnelles et ne concernent que les joueurs qui décident d’y céder. Ce qui serait plus problématique, c’est une extension à 100 euros comme l’avait mentionné l’entreprise dans un sondage. Une telle somme pour du réel contenu en jeu, et non des cosmétiques, priverait une partie des joueurs d’une partie du soft.