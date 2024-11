C'est en tout cas ce qu'a indiqué Rod Ferguson, patron de la franchise, et donc de Diablo 4, dans le cadre d'une interview auprès de Polygon. Comme depuis son lancement, le dernier hack'n slash de Blizzard continuera d'accueillir des fonctionnalités gratuites. Là où le bât peut blesser pour certains joueurs, c'est le caractère exclusif de celles-ci.

Un nouveau vaisseau de fonctionnalités exclusives à venir dans Diablo 4

Dans sa version de base, Diablo 4 s'est montré un peu limité notamment s'agissant du endgame. L'ensemble du jeu s'est toutefois étoffé au fil des Saisons avec des mécaniques uniques, qui se sont petit à petit empilées sur le socle de base. Les dernières Saisons sont même allées jusqu'à offrir d'importantes et salutaires refontes à l'ensemble du jeu. Les deux derniers exemples en date en la matière sont la Saison 6, et naturellement l'arrivée du DLC Vessel of Hatred. Pour rappel, celle-ci continuait l'histoire du jeu de base, pour nous laisser sur un terrible cliffhanger. De quoi sur le papier justifier au moins un second DLC majeur.

Rod Ferguson, le patron de Diablo 4 a ainsi indiqué qu'une majeure partie des futurs contenus gratuits à venir sur le dernier hack'n slash de Blizzard au fil des prochaines saisons seront exclusifs audit DLC. « Vessel of Hatred peut sembler n'être qu'un petit moment dans la chronologie. Mais je veux insister sur le fait que ce n'est pas le cas. Nous allons continuer de développer des fonctionnalités qui seront, essentiellement, exclusives aux détenteurs de l'extension ». L'idée est donc de donner plus de valeur à l'achat de l'extension que le « seul » ajout d'une nouvelle classe, région et histoire.

Le patron de la franchise n'a toutefois pas précisé plus avant la nature de ces contenus gratuits exclusifs. Tout au plus pouvons nous tabler sur une injection de ces derniers au fil des futures saisons. En regardant plus loin dans le cycle de Diablo 4, on peut imaginer que Blizzard fera de même lorsque son second DLC majeur sera sorti. Ce qui risque de rebuter celles et ceux n'ayant pas apprécié le jeu de base et ne souhaitant donc pas repasser une nouvelle fois à la caisse. En parallèle de cela, un certain Path of Exile 2 free-to-play va bientôt arriver en early access, et risque de faire quelques vagues dans le petit monde du hack'n slash.