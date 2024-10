Depuis l'arrivée de son premier DLC majeur et de la Saison 6, Diablo 4 semble plutôt bien se porter, avec de nombreux héros de Sanctuaire désireux de revenir. Le tout semble a priori mieux tourner qu'une Saison 5 affectée par de nombreux problèmes. Pour autant, certains points restent à améliorer sur le dernier hack'n slash de Blizzard, dont des manières de rendre le endgame plus agréable à parcourir. C'est d'ailleurs l'objectif de ce nouveau hotfix.

Blizzard n'a pas oublié le endgame de Diablo 4

Depuis le lancement de Diablo 4, son endgame s'est heureusement grandement étoffé au fil des saisons. Vessel of Hatred, son premier DLC majeur, a également apporté d'importantes pierres à l'édifice en ce sens. Mais le grind inhérent à cette activité peut être très chronophage et gourmand en ressources, comme les âmes oubliées pour améliorer au maximum son équipement à travers la trempe et le perfectionnement, mécaniques pour rappel introduites durant la Saison 4.

Après un hotfix s'intéressant notamment aux ressources plus basiques, ce nouveau hotfix de Diablo 4 vient justement nettement améliorer le taux d'obtention des âmes oubliées, principalement dans les difficultés Tourment 3 et 4. Rappelons d'ailleurs que ces modes de difficulté font partie d'une refonte totale de la progression dans le jeu, effective depuis le lancement de la Saison 6 et du DLC.

Voici dans les détails les changements apportés dans Diablo 4 par ce hotfix concernant le taux d'obtention des âmes oubliées :

Quantité d'âmes oubliées obtenues augmentée :

1 à 3 en Tourment 1

1/2 à 5 en Tourment 2

2 à 7 en Tourment 3

3 à 10 en Tourment 4

Les âmes oubliées sont désormais assurées de tomber des boss de donjon, des caches de murmures et des boss de repaire dans les niveaux de Tourment.

Augmentation du nombre d'âmes oubliées lâchées par les boss des ailes de la Citadelle sombre.

Ajout de matériaux de fabrication (y compris les âmes oubliées) aux récompenses finales des Bas-fonds de Kurast.

