Si le RPG Baldur's Gate 3 est au cœur des discussions, il ne faut pas oublier un autre jeu chronophage sorti plus tôt cette année. On veut bien sûr parler du hack'n slash de Blizzard, Diablo 4. Un titre probablement aussi adoré pour ses qualités que détesté pour ses bugs, bien que les développeurs soient au taquet pour corriger régulièrement tous les problèmes. Même des soucis qui profitent pourtant aux joueurs. Préparez-vous à vous serrer la ceinture, il y a du changement.

Un nouveau correctif pour le patch 1.1.2 de Diablo 4

Tout récemment, Blizzard a fait le choix de mettre fin à une arnaque en supprimant une fonctionnalité importante de Diablo 4. Le studio a dû enlever la mécanique permettant de faire des échanges. À cause d'un bug, les joueurs pouvaient dupliquer l'or et les objets de manière totalement abusive. Un exploit qui menaçait l'équilibre du jeu, et les développeurs ont donc signé la fin de la récré en suspendant ces échanges. « Nous avons suspendu les échanges entre les joueurs dans Diablo 4 jusqu'à nouvel ordre en raison d'un exploit de duplication d'or et d'objets » expliquait le community manager SinfulScribe (via Reddit). Une décision radicale mais qui s'est imposée d'elle-même.

Il y a quelques heures, Blizzard a publié un nouveau correctif pour la mise à jour 1.1.2 du jeu. Un patch qui règle les soucis de performances avec le Cœur du Barbier. Mais surtout, l'éditeur annonce avoir remédié à un problème encore lié à l'or. Et notamment à la quantité reçue par les joueurs lors d'un échange dans Diablo 4.

Correction d'un problème pour lequel les joueurs ne recevaient pas la bonne quantité d'or s'ils dépassaient le plafond lors d'un échange. Remarque : les échanges seront maintenant annulés si le destinataire dépasse le plafond d'or

Au cas où vous ne l'avez toujours pas compris, on ne plaisante pas avec l'or dans Diablo 4 !

Crédits : Blizzard.

En avant pour la saison 2... et Diablo 5 !

Après une saison 1 sauvée de justesse, les équipes de Blizzard travaillent d'arrache pied sur la saison 2 de Diablo 4, qui sera déployée le 17 octobre 2023. En termes de nouveautés, attendez-vous à affronter une horde de vampires avec le soutien de la chasseuse Erys. Un personnage incarnée par Gemma Chan (Les Éternels, Don't Worry Darling...). Vous devrez donc faire face à des suceurs de sang à travers une nouvelle série de quêtes et à 5 boss endgame qui ne seront pas avares en récompenses. Heureusement, les pouvoirs vampiriques permettront de se montrer à la hauteur de cette Saison du Sang.

D'autres améliorations viendront en complément comme une gestion d'inventaire « plus efficace » pour les gemmes. Blizzard a aussi annoncé des changements au niveau des « dégâts critiques, aux résistances élémentaires ainsi qu’aux effets de statut tels que vulnérable et accablement » de Diablo 4. Enfin, vous allez pouvoir conserver les points de parangon, charges de potion, améliorations de capacité d’oboles et points de compétence, mais à une condition. Avoir obtenu tout cela avec un protagoniste du royaume éternel OU du royaume saisonnier précédent.

Diablo 4, c'est bien, mais le président de Blizzard a déjà Diablo 5 en tête. En réponse à l'un de nos confrères, Mike Ybarra a déclaré qu'il n'y aura « plus à attendre si longtemps entre les titres ». Mais pas de panique, il reste encore beaucoup de choses à faire et à découvrir dans l'épisode actuel, la sortie du prochain volet n'est donc pas pour demain non plus.