Très grosse sortie de 2023, Diablo 4 est le plus gros lancement de toute l’histoire de Blizzard. Des millions de joueurs se sont rués sur les serveurs, rendant même les premiers jours assez difficiles, une habitude. Fort de ce succès, le jeu aura même le droit à un DLC, Vessel of Hatred, hyper bien reçu par les joueurs et les critiques. Seulement voilà, les serveurs de Diablo 4 se vident depuis quelque temps et la sortie récente de Path of Exiles 2 , désormais son concurrent direct, n’aide pas. Mais le jeu de Blizzard n’a pas dit son dernier mot, et contre-attaque.

Diablo 4 est gratuit pour tous dès maintenant !

Que vous soyez sur consoles ou PC, vous pouvez dès à présent profiter de Diablo 4 et de la nouvelle classe amenée avec le DLC, gratuitement. Oui, Diablo 4 est gratuit pendant les fêtes de fin d’année. Une manière de faire du pied aux joueurs n'ayant pas encore franchi le pas. L’opération séduction a déjà commencé sur PS5, Xbox Series et PC, et continuera jusqu’au 3 janvier. D’ici là, vous pourrez profiter du jeu de base et de ses dernières mises à jour sans vous priver et même essayer la nouvelle classe Sacresprit (Spiritborn).

Cependant, la version d’essai vous bloquera au niveau 25. Sachez toutefois que vous pourrez transférer votre avancée si jamais vous finissez par passer à la caisse. Bien entendu, Blizzard a pensé à tout et offre une belle réduction sur son jeu et son DLC. Diablo 4 et son DLC Vessel of Hatred se trouvent en promotion sur toutes les plateformes et ça va jusqu’à -40%. Pour profiter du jeu gratuitement durant cette période, ou des promos, il suffit de vous rendre sur la page du magasin en ligne que vous utilisez.

PS Store pour les joueurs PS5.

Sur le magasin Xbox pour les joueurs Xbox Series.

Battle.net pour les joueurs PC.

Ou encore Steam, toujours pour les joueurs PC. (il faut passer par Battle.net pour jouer gratuitement)

Source : Blizzard