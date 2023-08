Diablo 4 cartonne et continue de se mettre à jour tranquillement. Les fans sont aux anges et devraient certainement être heureux d'apprendre que la suite arrivera plus vite que prévu.

Véritable succès, Diablo 4 fait les choux gras de Blizzard depuis sa sortie, à défaut de faire l'unanimité côté joueurs depuis le déploiement de sa saison 1, et ce, malgré les quelques patchs qui ont suivi pour tenter de corriger le tir. Quand bien même les voix se sont levées, Diablo 4 reste une réussite et un jeu très joué qui cartonne toujours, là où bien des jeux auraient déjà subi l'hémorragie post-lancement qui voit généralement le nombre de joueurs baisser à vu d'œil, voire très brutalement.

Diablo 4 est secoué, mais loin d'être à terre

De toute façon, Blizzard peut compter sur une armée de fidèles qui ne jure que pour la franchise, sans compter les amoureux de hack'n slash qui n'ont pas grand-chose de neuf à se mettre sous la dent pour le moment. Path of Exile 2 n'étant pas encore prêt de sortir.

Diablo 4 est donc actuellement le place to be pour les amateurs du genre, et la franchise n'a par ailleurs jamais été aussi populaire qu'elle ne l'est actuellement. Ce quatrième opus n'est pas devenu le jeu de tous les records pour rien. Les curieux et les néophytes se sont bousculés au portillon au lancement et encore maintenant. Blizzard a très largement augmenté sa fanbase et il le sait très bien. Il compte d'ailleurs faire vivre son poulain aussi longtemps que possible en y apportant toujours plus de nouveautés au fil des saisons prochaines. De très gros DLC sont également prévus dans un avenir plus ou moins lointain.

Mais désormais, le studio se projette encore plus loin et parle d'ores et déjà de la suite.

Diablo 5 arrivera plus vite qu'attendu

Si Blizzard n'en est pas encore au stade à déjà se lancer dans le développement d'un autre épisode, il est tout de même conscient du fait que ça arrivera. Les joueurs le savent aussi d'ailleurs. Reste maintenant à savoir quand, puisque pour rappel, c'est près d'une décennie qui sépare Diablo 3 de Diablo 4. C'est énorme. Mais que les fans se rassurent, vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps pour jouer à Diablo 5. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Mike Ybarra, président de Blizzard, en répondant à l'un de nos confrères sur Twitter qui réagissait sur le jeu. Ybarra affirme dans son tweet qu'à l'avenir, on n'aura « plus à attendre si longtemps entre les titres. Nous avons beaucoup de choses à venir sur Diablo 4 et au-delà ! ». La messe est dite.

Encore une fois, Diablo 5 ce n'est clairement pas pour tout de suite, mais c'est tout de même plutôt encourageant comme nouvelle. Si Diablo 4 est fait pour durer, il ne vivra certainement pas aussi longtemps que Diablo 3 puisque le prochain épisode arrivera bien plus tôt. C'est pas plus mal finalement. Quoi qu'il en soit, pour le moment, toute l'attention est concentrée sur Diablo 4 qui continue sa saison 1 tranquillement. On a quand même encore le temps de voir venir.