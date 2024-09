Élément emblématique de la légendaire franchise de Blizzard, l'écran de sélection des personnages va connaître un changement qui n'est clairement pas du goût de tout le monde avec la mise à jour 2.0 de Diablo 4, qui arrivera le 8 octobre, en même temps que le DLC Vessel of Hatred.

« Restez un instant et écoutez ce qui va changer sur Diablo 4... »

Depuis le premier opus sorti en 1996, la franchise hack'n slash de Blizzard nous proposait un écran de sélection des personnages depuis devenu emblématique. Les différentes classes à choisir se présentaient en effet à nous auprès d'un feu de camp, représentant une sorte de camaraderie face aux ténèbres et aux écrasantes forces du mal. Pour préparer l'arrivée du premier DLC de Diablo 4, la mise à jour 2.0 va cependant reléguer cet élément historique de la licence au passé. Un autre choix controversé de Blizzard, qui ne fait clairement pas que des heureux.

Certains joueurs qui ont testé la prochaine mise à jour majeure de Diablo 4 via un Royaume Public de Test ont déjà fait le deuil de l'écran de sélection de personnages d'antan. Désormais, nous avons droit à un menu mettant en avant seulement une classe. Pour voir les autres, il faut donc passer son curseur sur l'icône correspondante. Ce nouvel écran se garnit cependant d'une courte description de chaque classe et de ses différents styles de jeu.

Les fans de la première heure déplorent toutefois l'abandon d'un élément aussi emblématique, qui pourrait signifier pour eux d'autres profonds changements à venir dans Diablo 4, et pas nécessairement dans le bon sens. Verdict le 8 octobre lorsque le jeu passera en version 2.0, et pour voir si Vessel of Hatred aura le même impact que la salvatrice extension Reaper of Souls pour Diablo 3.

Voici à quoi ressemble le nouvel écran de sélection des personnages. © Blizzard

Source : Reddit