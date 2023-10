Diablo 4 promet de très gros changements et devrait mettre tout le monde d'accord. Blizzard en est sur et certain, vous allez tous revenir jouer.

C’est désormais acté, d’ici quelques jours Diablo 4 se lancera dans sa saison 2 et profitera de l’occasion pour se mettre à jour. Un patch annoncé comme colossal par Blizzard, qui devrait toucher à presque toutes les mécaniques de jeu. Nous n’avons pas encore les notes de patch complètes, mais le studio a déjà donné un grand nombre de détails. On attend notamment des modifications profondes concernant la montée de niveau, les gains d’expérience, le loot, ou encore des événements mondiaux. Tout, ou presque, va être modifi. Et c’est sans compter les corrections de bugs, les équilibrages et tout le tralala.

Diablo 4 mise tout sur la saison 2

La prochaine mise à jour de Diablo 4 sera vraiment énorme, on a été prévenu. Après le désastre du patch de la saison 1, Blizzard a mis les petits plats dans les grands et affirme s’être aidé des retours de la communauté pour proposer une mise à jour impeccable. En tout cas, c’est ce que l’on nous promet. Mais le fait est qu’ici, le studio est plus sûr de lui que jamais. Si on sait que communiquer positivement est un peu la base dans le métier, cette fois les développeurs sont visiblement très sereins. Ils affirment que cette grosse mise à jour changera absolument tout.

Selon eux, Diablo 4 est bien plus amusant maintenant (avec le patch). Plus que ça encore, Blizzard est persuadé que la saison 2 va tout changer. Le studio est certain que les nouveautés et les ajustements feront assurément revenir les joueurs. Ceux-là même qui ont quitté le jeu avec l’arrivée de la première saison. « Il y a beaucoup de choses qui ont été accueillies très positivement par les fans. J’ai eu beaucoup de conversations positives avec des gens très enthousiastes concernant les changements. Je pense que c’est un facteur de motivation suffisant pour que les joueurs reviennent jouer », a déclaré Timothy Ismay, producteur principal lors d’un entretien avec Gamesradar+.

Blizzard a mis le paquet

Il affirme que le jeu a été très « longuement testé en interne » et que « Diablo 4 est bien plus amusant à jouer comme ça ». Il y a plein d’améliorations, toutes assez petites, mais qui, collectivement, rendent le jeu bien meilleur. La messe est dite. Maintenant, ce sera aux joueurs de voir ce qu’il en est et ce qu’il en pense. Pour le moment, de ce que nous pouvons constater en faisant le tour des réactions ici et là, c’est que les promesses de la saison 2 intriguent et sont particulièrement bien reçues. En même temps, difficile de faire la fine bouche lorsque l’on vous sert exactement ce que vous espériez. Seulement voilà, énormément de fans restent sur la défensive. Beaucoup pensent que c’est un peu trop beau pour être vrai ou que quelque chose va forcément finir par partir en vrille. De notre côté, on a bien envie d’y croire. Ça a bien réussi a Cyberpunk 2077, alors pourquoi pas à Diablo ?

On laisse une seconde chance à ce Diablo 4 ?