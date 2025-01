Après la Saison de l'Ascension de la Haine accompagnant la sortie du DLC Vessel of Hatred, Diablo 4 se prépare donc pour son prochain arrivage de nouveaux contenus saisonniers. Au programme : un changement radical d'ambiance, avec au programme nouvelles mécaniques, nouveaux ennemis, et toujours plus de butin, et tout ça arrive très prochainement.

La sorcellerie est dans l'air pour la nouvelle Saison de Diablo 4

En attendant de voir ce que l'histoire principale de Diablo 4 et Blizzard nous réservent dans une prochaine extension, Sanctuaire va bientôt faire face à une nouvelle menace. Après le retour du Seigneur de la Haine Méphisto, c'est au tour de l'Arbre des Murmures de faire des siennes. Certaines têtes de ce macabre arbre semblent avoir trouvé un moyen de se libérer de son influence et sèment maintenant le chaos à travers tout le continent.

Centrée sur le thème de la Sorcellerie, la nouvelle Saison de Diablo 4 va donc nous placer au service de l'Arbre des Murmures pour endiguer ce fléau. Afin de nous aider dans cette tâche, celui-ci nous octroiera de nouveaux pouvoirs, dont certains rappellent à s'y méprendre ceux du Féticheur de Diablo 3. De même, la mécanique des Murmures, demandant de réaliser des petites missions pour récupérer diverses caches auprès de l'Arbre, en profitera pour être plus étoffée, afin d'apporter un peu plus de variété sur cet élément de Diablo 4.

En plus de ces nouvelles mécaniques saisonnières, Diablo 4 accueillera également enfin un élément très apprécié de Diablo 3 : l'Armurerie. Celle-ci permettra d'enregistrer différents sets, afin de les changer à la volée, sans avoir à perdre un temps fou à trier l'inventaire de son coffre. Enfin, de nouveaux butins et nouvelles runes s'inviteront à la fête, ainsi que des traditionnels équilibrages des classes et améliorations de type qualité de vie. Tout ceci arrivera le 21 janvier.

Source : Blizzard