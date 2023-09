Alors que Diablo 4 est de plus en plus abandonné par les joueurs, Blizzard révèle l'entièreté du patch notes de la version 2.7.6. Cette version sera aussi le top départ pour la saison 29.

Diablo 4 n'est clairement pas le succès sur la durée qu'attendait Blizzard. Alors que ce quatrième volet est toujours sous le feu des critiques des fans de la licence, Diablo 3 compte bien revenir sur le devant de la scène. Le jeu nous dévoile les détails de sa mise à jour 2.7.6 qui marquera aussi le lancement de la saison 29 avec pour thème : les Visions discordantes. Une saison qui est donc accompagnée par quelques mots des développeurs revenant sur l'avenir du jeu après déjà plus de 10 ans de vie.

Diablo 3 et son futur

Cela fait désormais 11 ans que Diablo 3 est disponible et ce dernier a déjà eu pas moins de 28 saisons avec des thèmes inédits à chaque fois. Rassurez-vous, Diablo 3 ne semble pas prêt de fermer ses portes et les développeurs confirment qu'il y aura bien de nouvelles saisons. Cependant, la saison 29 sera la dernière à avoir un nouveau thème. La saison 30 marquera le retour définitif du thème Les Rites de Sanctuaire qui sera jouable dans tous les modes. Après la saison 30, les changements de saisons auront lieu tous les 3 mois avec des retours de thèmes déjà connus. Chacune des saisons sera accompagnée de nouveaux équilibrages et de nombreux correctifs. La saison 29 est disponible depuis le 15 septembre à 17h (heure de Paris) et la version 2.7.6 a été déployée peu avant.

Récompenses de la saison 29 de Diablo 3

Cosmétique de la saison

Mascotte Vielle excroissance

Ailes galactiques

Portrait de Val-Gris

Mascotte Quoth

Portrait La faveur du roi fou

Conquête de saison

Avarice : accumuler 50 millions de pièces d’or en restant en dehors du Pactole et de la Chambre-forte.

: accumuler 50 millions de pièces d’or en restant en dehors du Pactole et de la Chambre-forte. Levée de fonds : accumuler 50 millions de pièces d’or en restant en dehors du Pactole et de la Chambre-forte en mode Extrême.

Dynastie : terminer une faille supérieure de niveau 55 en solo en bénéficiant des bonus maximaux de six des ensembles de classe suivants, le tout en mode Extrême.

: terminer une faille supérieure de niveau 55 en solo en bénéficiant des bonus maximaux de six des ensembles de classe suivants, le tout en mode Extrême. Maître des ensembles : maîtriser 8 des donjons d’ensemble suivants en mode Extrême.

: maîtriser 8 des donjons d’ensemble suivants en mode Extrême. Maître de l’univers : maîtriser 8 des donjons d’ensemble suivants.

: maîtriser 8 des donjons d’ensemble suivants. Après l’heure, c’est plus l’heure : terminer les actes I à V au niveau maximum en moins d’une heure et en mode Extrême.

: terminer les actes I à V au niveau maximum en moins d’une heure et en mode Extrême. Vitesse et précipitation : terminer les actes I à V au niveau maximum en moins d’une heure.

: terminer les actes I à V au niveau maximum en moins d’une heure. Surhumain : terminer une faille supérieure de niveau 45 en solo sans être équipé d’aucun objet d’ensemble, et en mode Extrême.

: terminer une faille supérieure de niveau 45 en solo sans être équipé d’aucun objet d’ensemble, et en mode Extrême. Le grand frisson : terminer une faille supérieure de niveau 45 en solo sans être équipé d’aucun objet d’ensemble.

: terminer une faille supérieure de niveau 45 en solo sans être équipé d’aucun objet d’ensemble. Guère épais : terminer une faille supérieure de niveau 55 en solo en bénéficiant des bonus maximaux de six des ensembles de classe suivants.

Don d'Haedrig

Barbare : La Puissance de la terre

: La Puissance de la terre Croisé : Épines de l’invocateur

: Épines de l’invocateur Chasseur de démons : Mantelet de l’ombre

: Mantelet de l’ombre Moine : Atours du roi-singe

: Atours du roi-singe Nécromancien : La Grâce d’Inarius

: La Grâce d’Inarius Féticheur : La Tenue du moissonneur de jade

: La Tenue du moissonneur de jade Sorcier : Atours de l’oiseau de feu

Patch notes de la version 2.7.6 de Diablo 3

Un tout nouveau mode solo

Avec cette nouvelle mise à jour, Diablo 3 propose un tout nouveau mode nommé Obtention en solo. Ce dernier vous bloque complètement la possibilité de rejoindre un groupe ainsi que les bonus d'expériences de groupe. C'est un tout nouveau challenge pour les tueurs de démons voulant se défier d'une nouvelle méthode. Une version extrême du mode existe pour pousser encore plus le défi. Pour récompenser les meilleurs joueurs, un classement spécifique au mode Obtention en solo qui est similaire au classement visiblement dans les autres mondes sera proposé.

La saison 29

Cette mise à jour signe aussi l'arrivée de la 29e saison sur le thème des Visions discordantes. En tuant des démons, il sera possible de découvrir une fissure diabolique. Elle vous permettra d'entrer dans les dimensions cachées des Visions discordantes. Ces instances seront alors remplies de récompenses et il est possible qu'une autre fissure diabolique s'ouvre dans une des dimensions. Dans ces dimensions, vous pourrez rencontrer des monstres avec deux nouveaux affixes. Le premier, engourdissement, est une aura qui réduit la vitesse de déplacement de 65% et les temps de recharge de 50% pour les joueurs aux alentours. Le second, nécrotique, réduit les soins de 65% et lorsque les monstres infligent des dégâts sur la durée équivalent à 180% de votre santé maximum en 30 secondes. Pour dissiper ces dégâts sur la durée, le joueur doit soigner ses PV à 95% ou plus.

Les changements de Diablo 3

Cette mise à jour est donc très riche en changement et Blizzard a tout détaillé sur son site. Dans les changements importants, on notera surtout la refonte de progressions du parangon. Il est désormais possible de mettre un maximum de 800 points de parangon ce qui fait 200 points dans chaque catégorie (Caractéristiques, Attaque, Défense et Autres). Il est aussi à noter que chaque attribut peut désormais être augmenté de 200 points au lieu de 50. Évidemment, cette révision du parangon s'accompagne comme chaque mise des changements demandés par la communauté, d'un équilibrage des classes et de corrections de bugs.