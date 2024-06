Qui dit Summer Game Fest, dit forcément Devolver Direct. Le célèbre éditeur a lui aussi tenu sa conférence et comme à son habitude c’était complètement barré. À moitié malaisant, bourré d’annonces et totalement déjanté. Un vrai show aux annonces que l’on admire déjà pour la plupart.

Une tonne d'annonce dans le Devolver Direct !

On vous passera les gags totalement ravagés de la conférence, on vous laissera découvrir tout ça en replay. Notez tout de même que ce n’est pas à mettre entre toutes les mains, vous voilà prévenu. Côté annonces de jeux, on a très largement été servis. Ça a commencé avec la présentation du nouveau DLC de Cult of the Lamb, le roguelite teinté de gestion qui a cartonné en 2022. Le jeu aura donc le droit à tout un tas de nouveautés dès le 12 août, sur toutes les plateformes. C’est ensuite un nouveau jeu qui a été annoncé, The Crush House, une sorte de simulateur de téléréalité un poil gênant, mais hilarant qui débarquera sur PC dès le 9 août prochain.

Tenjutsu était lui aussi présent, mélange surprenant de pixel art, de roguelike et de city-builder. Entre deux combats, dépensez de l'argent pour améliorer la ville qui vous entoure et ainsi vous booster. L’excellent The Talos Principle 2 était lui aussi présent pour annoncer l’arrivée imminente de son premier DLC qui arrive le 14 juin. Mélange de FPS ultra bourrin et de Hotline Miami, Anger Foot a profité de ce Devolver Direct pour nous donner sa date de sortie ! Le jeu arrivera cet été, le 11 juillet sur PC.

Un nouveau jeu des créateurs d'Hyper Light et Solar Ash a aussi été annoncé pour conclure la conférence, Possessor(s), un jeu 2D très dynamique à la direction artistique aguichante qui arrivera en 2025 sur PC.

Le replay de la conférence Devolver Direct du Summer Game Fest 2024