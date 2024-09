Visiblement trop occupé à trucider du démon en solo depuis Devil May Cry 5 sorti il y déjà cinq ans, Dante a toutefois refait parler de lui plus récemment par le biais d'un autre média. C'est justement ce retour-ci qui se fend d'une nouvelle bande-annonce donnant clairement le ton, ainsi qu'enfin une date de sortie. Jackpot ?

Devil May Cry reprend bientôt les affaires

Le mois dernier, Dante, Vergil et les autres se trouvaient quelque peu orphelins, alors que Hideaki Itsuno, le directeur historique de la licence, annonçait quitter Capcom après 30 ans de bons et loyaux services. L'Enfer ne semble toutefois pas encore englouti tous les espoirs des fans, qui espèrent qu'un sixième opus sortira bien un jour. D'ici là, c'est du côté de Netflix que Dante nous réserve un nouveau massacre de démons avec style. Lors de la Geeked Week 2023, la plateforme SVOD dévoilait en effet enfin une série d'animation estampillée Devil May Cry, apparemment dans les cartons depuis des années. Pour rappel, la licence avait déjà eu droit à une série animée de douze épisodes en 2007.

La Geeked Week 2024 s'est clôturée cette semaine, et nous avons notamment eu droit à une nouvelle bande-annonce de cette adaptation. L'occasion de voir Dante en action avec la classe qui le caractérise, et une animation de haute volée qui va avec, assurée par le studio Mir et réalisée par Adi Shankar (Captain Laserhawk). Il semblerait que cette série se place dans la chronologie de la franchise quelque part après Devil May Cry 3, avec un fils de Sparda plutôt jeune et fougueux. Pizza sur le jackpot, le trailer se clôture avec une date : avril 2025.

Rendez-vous donc dans quelques mois pour retrouver Dante sur Netflix, en espérant que Capcom n'a pas non plus oublié cette licence emblématique, avec éventuellement un Devil May Cry 6 dans un futur plus ou moins lointain. Le studio japonais est cependant pour le moment bien occupé, avec notamment Monster Hunter Wilds et de nombreux jeux Resident Evil à venir.

Source : Netflix sur YouTube