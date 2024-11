Pendant un temps un groupe salué pour son rachat à tour de bras de nombreux studios avec des propositions prometteuses, Embracer est depuis de gros soucis financiers plutôt connu sous le nom bien moins élogieux de « fossoyeur du jeu vidéo ». Dans son fauchage en règle pour désespérément sauver les meubles, on compte notamment un monument du RPG et de l'univers cyberpunk : Deus Ex, comme nous l'avons appris début 2024. Presque un an plus tard, son créateur, Warren Spector, confie auprès de PC Gamer son incompréhension face à cette tragique décision.

Deus Ex Drama pour son créateur

Pendant la frénésie liée à la pandémie de COVID-19, Embracer s'était senti pousser des ailer et a racheté (sans savoir qu'il ne disposerait finalement pas des fonds pour le faire...) de nombreux groupes iconiques comme Gearbox (Borderlands) ou encore Eidos Interactive (Tomb Raider et Deus Ex, entre autres). Alors qu'un nouveau jeu après les très bons Human Revolution et Mankind Divided était en chantier depuis deux ans, le groupe a décidé de l'annuler en licenciant près d'une centaine de personnes travaillant dessus.

Warren Spector, le créateur original de Deus Ex, ne semble toujours pas s'être remis de cette décision pour lui incompréhensible, comme il l'a récemment déclaré auprès de PC Gamer. « Je n'ai vraiment aucune idée de la raison pour laquelle Embracer a abandonné la franchise. De mon point de vue, son gameplay est encore d'actualité, mais le monde et la situation ont clairement besoin d'une petite mise à jour ».

Pour rappel, le premier Deus Ex sorti en 2000 était une véritable révolution du genre RPG. Avec son univers cyberpunk futuriste et dystopique et son énorme liberté d'action, le titre a durablement influencé son monde. De retour en grande forme en 2011 avec Human Revolution, la licence s'imposait encore par un RPG action-infiltration d'excellente facture avec des thématiques on ne peut plus d'actualité, même aujourd'hui. Mankind Divided a confirmé la chose en beauté en 2016. Et ce sera a priori le dernier jeu Deus Ex de l'histoire, sauf miracle. Son créateur se montre même très sceptique à cette idée. « Franchement, si quelqu'un sort un nouveau jeu aujourd'hui, ce sera peut-être perçu comme un documentaire ». Une page majeure du genre RPG qui se tourne à jamais ? Si tel est le cas, c'est hélas à Embracer qu'on doit ce sacrifice sur l'autel d'une discutable recherche de profit...

Source : PC Gamer