Warren Spector, le père de la cultissime licence Deus Ex, revient aux affaires et à l'infiltration avec Thick as Thieves. Une toute nouvelle licence qui va bousculer les habitudes du créateur.

Si elle n’est jamais parvenue à être un véritable succès commercial, la licence Deus Ex avait son aura et reste aujourd’hui considérée comme un monument du RPG et de l’univers cyberpunk. À tel point que Square Enix l’avait mise au placard. Alors quand Eidos a changé d’écurie, beaucoup avaient l’espoir de la voir revenir par la grande porte. C’était sans compter la gestion désastreuse du « fossoyeur du jeu vidéo » Embracer qui a finalement décidé de mettre à l’arrêt la suite qui était à l’étude. Son créateur, Warren Spector, n’a jamais caché son incompréhension face à cette triste décision, mais l’intéressé est déjà bien occupé de son côté avec son nouveau jeu : Thick as Thieves.

Le créateur de Deus Ex revient avec Thick as Thieves

Warren Spector, qui n'a pas compris la mise à mort de Deus Ex par Embracer, va de l'avant. Un peu plus tôt cette année, le créateur et son studio OtherSide Entertainment ont annoncé être de retour à l'immersive sim... mais en multijoueur ! Oui, c'est un grand écart qui sera probablement mal accueilli, mais c'est bien la direction choisie pour Thick as Thieves qui a eu son moment durant les Game Awards 2024.

Comme Deus Ex, Thick as Thieves est une immersive sim qui fait la part belle à l'infiltration pour un jeu JcJcE multijoueur. « Planifiez votre ascension dans les hautes sphères du vol au cœur d'une métropole des années 1910 aussi fastueuse que lugubre, et où se mêlent industrie, magie et intrigue ».

À l'image d'autres immersive sims comme Dishonored, les possibilités s'annoncent nombreuses pour vous frayer un chemin dans la ville. Vous pourrez neutraliser des alarmes, crocheter des serrures, empêcher des civils de parler ou pourquoi pas écouter ce qu'une barmaid a à dire après quelques verres... Le prochain jeu du créateur de Deus Ex n'a pas encore de fenêtre de sortie, mais ça arrive sur PS5, Xbox Series X|S et PC.