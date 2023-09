Un nouveau jeu a fraîchement été annoncé sur Nintendo Switch, rien de fantastique direz-vous, sauf que ce titre a de quoi attiser notre curiosité pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il est issu d'une licence véritablement culte chez les amateurs de manga et d'anime. La seconde, c'est parce que le jeu en lui-même a de quoi surprendre, puisqu'il se place comme un concurrent direct de Super Mario Party. Alors, lorsque l'on tente d'imaginer ce que donnera l'association d'un shonen classique et d'un party game, il y a de quoi être curieux, non ?

Un jeu Nintendo Switch surprenant pour un anime ultra populaire

Demon Slayer a su s'imposer comme le manga de référence ces dernières années réussissant même à dépasser les records de One Piece. Après la récente diffusion de la saison 3, il reste un domaine dans lequel la licence n'a pas tout gagné, le jeu vidéo. Il faut l'avouer, les adaptations de manga en jeux vidéo ne sont pas toujours réussies. Dans les très bonnes, on pourra noter que Dragon Ball tire son épingle du jeu avec la série des Budokai Tenkaichi, dont la suite est fermement attendue par les amoureux de la licence. Ainsi, Demon Slayer arrive sur Nintendo Switch dans un genre inédit pour un jeu issu d'un anime.

Prévu pour le courant 2024 uniquement sur Switch au Japon et en Occident , Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! de son petit nom complet, est donc un jeu de plateau dans l'univers du manga. Une formule assez inédite pour un jeu issu d'un shonen comme lui. Malgré son un format particulier, on comprend rapidement qu'il reprend en grande partie les bases d'un Mario Party et nous proposera de jouer jusqu'à 4 personnes.

Ce nouveau jeu Demon Slayer à destination de la Nintendo Switch vous invitera donc à explorer un monde dynamique conçu comme un jeu de société. Chaque plateau se basera sur des lieux mémorables d manga comme le mont Fujikasane ou encore Asakusa. Tous changeront en fonction de l'heure du jour ou de la nuit, les cases étant modifiées pour l'occasion avec de nouveaux événements et possibilités à découvrir à chaque lancer de dés. Il sera évidemment possible de choisir parmi les personnages cultes de la licence comme Tanjirô, Zen'itsu, Inosuke et 9 autres personnages. Nezuko sera également de la partie en tant que personnage de soutien.