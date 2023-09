En 2021, nous pouvions découvrir l'existence du service Switch Online + Pack Additionnel. En fait, il s'agit d'une extension de l'offre de base du Switch Online. Comme son nom l'indique, ce service intègre les avantages de l'abonnement NSO tout en y ajoutant de multiples options. Parmi celles-ci, un vaste catalogue de classiques de la Nintendo 64 (Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Mario Kart 64, Banjo-Kazooie...) et des incontournables de la Game Boy Advance. Nintendo a également établi un partenariat avec SEGA pour intégrer une vingtaine de titres phares de la Mega Drive. En somme, c'est un véritable eldorado pour les amateurs de rétrogaming, bien que tout soit en format dématérialisé. De quoi faire chauffer votre Nintendo Switch.

Un bel ajout pour le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Soucieux de raviver la flamme du rétro, le géant japonais Nintendo se penche de nouveau sur la Game Boy Advance en introduisant un jeu très attendu : Kirby et le Labyrinthe des Miroirs. C'est l'un des nombreux opus mettant en vedette le célèbre personnage rose imaginé par HAL Laboratory. Dans cette aventure, Kirby traverse un univers miroitant pour restaurer un grand miroir mystérieux, brisé par une entité malveillante.

Le gameplay typique de Kirby, où il avale ses adversaires pour en copier les aptitudes, s'enrichit ici de la faculté de générer des clones grâce aux miroirs, offrant aux joueurs de nouveaux casse-têtes à résoudre. Autrefois salué pour son gameplay fluide et ses graphismes chatoyants, ce titre trouve donc une nouvelle jeunesse sur la Nintendo Switch. Pas mal non ? On a même le droit à une jolie vidéo pour se mettre en jambes :

Un personnage totalement culte

Au fil des années, le personnage est devenu totalement culte. Apparu pour la première fois en 1992 dans le jeu Kirby's Dream Land sur la Game Boy, Kirby est capable d'aspirer ses ennemis et d'acquérir leurs capacités, ce qui devient sa caractéristique principale tout au long de la série. Au fil des ans, Kirby évolue à travers de nombreuses aventures, combattant des menaces pour protéger sa maison, Dream Land, située sur la planète Pop Star. Souvent, les jeux Kirby offrent une variété de modes de jeu, allant des plateformes traditionnelles aux mini-jeux divers. Une icone de la pop culture...

L'abonnement Nintendo Switch Online commence à 3,99 euros pour un mois et un seul compte. Il faut débourser 7,99 euros pour un trimestre et 19,99 euros pour une année. Naturellement, pour la version avec le Pack Additionnel, il est nécessaire de débourser davantage : 39,99 euros pour une personne pour une année ou 69,99 euros pour un forfait familial. Ce coût est finalement plutôt justifié si l'on est passionné de rétrogaming et que l'on ressent une certaine nostalgie.