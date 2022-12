Si vous êtes un fan de Demon Slayer, bonne nouvelle pour vous. L'attente vient de payer et vous pouvez désormais découvrir la bande annonce de la saison 3. Ainsi, la saison 3 de l'adaptation du manga culte de Koyoharu Gotōge, adaptera l'arc du Village des Forgerons, et donnera plus d'importance aux Piliers des Brumes et de l'Amour.

Demon Slayer, une saison 3 qui donne envie

Une date et une bande annonce pour Demon Slayer, que demande le peuple ?

La bande annonce de la saison 3 de Demon Slayer sortira en avril 2023.

Exceptionnellement, le premier épisode de cette nouvelle saison aura une durée d'une heure histoire de bien se mettre en jambe pour la suite. Malgré tout, la saison dans son intégralité devrait être un poil plus courte que la précédente. Cela est évidemment lié au fait que l'arc du Village des Forgerons est plus court que celui de la Maison des Plaisirs. Voici le pitch du manga pour ceux qui n'auraient pas suivi :

Tanjiro Kamado est un garçon au grand cœur et intelligent qui vit avec sa famille dans les montagnes. Il est devenu le gagne-pain de sa famille après la mort de son père, se rendant au village voisin pour vendre du charbon de bois. Tout change lorsqu'il rentre chez lui un jour pour découvrir que sa famille a été attaquée et massacrée par un démon. Tanjiro et sa sœur Nezuko sont les seuls survivants de l'incident. Après une rencontre avec Giyū Tomioka, chasseur de démon, Tanjiro est recruté et envoyé chez son maître retraité Sakonji Urokodaki pour s'entraîner à devenir lui aussi un tueur de démons, commençant ainsi sa quête pour aider sa sœur à se transformer à nouveau en humaine et venger la mort de sa famille. Après deux ans d'entraînement intense, Tanjiro participe à un examen redoutable et est l'un des rares survivants à le réussir, ce qui fait officiellement de lui un membre du Corps des tueurs de démons. Il commence alors sa traque aux démons.

La saison 1 est diffusée depuis le 1er avril 2019 tandis que la saison 2 est diffusée depuis le 10 octobre 2021.