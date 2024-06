Delta Force Hawk Ops, qui se veut être un concurrent gratuit de Battlefield, a une excellente nouvelle pour celles et ceux qui l'attendent avec impatience.

Delta Force Hawk Ops sera l'un des jeux multijoueur de 2024. Un FPS tactique qui compte autant sur ses combats d'infanterie, que sur des batailles à grande échelle avec des véhicules. De la même façon que l'incontournable Battlefield. Les équipes de TiMi Studios et Level Infinite savent qu'elles devront être à la hauteur de l'enjeu et ne pas se louper pour le retour d'une saga culte aux yeux de certains. « On a un énorme défi à relever » a confié Jessica Zhang, directrice de publication, lors de notre interview en amont du Summer Game Fest 2024.

Delta Force Hawk Ops à tester avant la sortie officielle

« Depuis ces 15 dernières années, la barre a été placée beaucoup plus haute pour les standards des joueurs, et elle l’est d’autant plus pour les FPS. Si vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là, ce n’est même pas la peine de mettre votre jeu sur le marché » nous a expliqué Jessica Zhang lors de notre entretien. Delta Force Hawk Ops pourra t-il être à la hauteur, au minimum, des ténors du genre ? Vous pourrez le constater par vous-mêmes très bientôt. À peine annoncé que le jeu va déjà se laisser approcher par la communauté. Dans quelques semaines, à partir du 18 juillet 2024, vous pourrez participer à l'alpha test de Delta Force Hawk Ops.

C'est le meilleur moyen de jauger l'engouement autour du comeback de cette franchise, de tester la charge des serveurs, de repérer les bugs ou ce qui ne fonctionne pas du tout. Et comme à chaque fois, ce sera fort utile pour collecter les commentaires des joueuses et joueurs afin de faire des retouches avant le grand jour. Delta Force Hawk Ops est un jeu de tir tactique gratuit compétitif, mais qui bénéficiera d'un mode solo jouable en co-op. Une campagne qui s'adressera aux fans du film Black Hawk Down (La Chute du Faucon Noir) de Ridley Scott, puisque les développeurs ont obtenu les droits pour raconter à nouveau les événements du long-métrage.

Bien que le FPS soit prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store), iOS et Android, la version de test est restreinte au PC. Intéressés ? Rendez-vous sur le site de l'alpha test de Delta Force Hawk Ops pour vous inscrire dès maintenant.