L'exclu PS5 ayant pris fin, Microsoft et Bethesda ont communiqué la date de sortie de Deathloop pour les consoles Xbox Series X|S. Il y aura des ajouts et le soft sera disponible dans le Xbox Game Pass dès le lancement.

Le deal commercial entre Sony et Bethesda pour l'exclusivité PS5 Deathloop est arrivé à son terme. Le jeu d'Arkane Lyon (Dishonored 2) peut maintenant sortir sur les plateformes Xbox et ce dès ce mois-ci.

Quand sort Deathloop sur Xbox Series X|S ?

Un peu plus d'un an après son lancement PS5, Deathloop sortira le 20 septembre 2022 sur Xbox Series X|S et sera dans le Xbox Game Pass en même temps. Cette version sera plus qu'à jour avec le Mode photo, les options d'accessibilité ou encore les nombreux patchs.

De plus, le matchmaking entre joueurs sera crossplay, ce qui signifie que vous pourrez affronter des adversaires Xbox en étant sur PS5 ou PC. Le titre a une mécanique qui permet d'infiltrer la partie d'un inconnu en se mettant dans la peau de Julianna. L'ennemi de Colt, le héros principal, qui doit protéger la boucle que l'on essaye de briser.

Des contenus inédits

Que ce soit sur PS5 ou Xbox Series X|S, Deathloop offrira des contenus qui n'étaient pas présents. Une nouvelle arme, de nouveaux ennemis et une nouvelle aptitude puissante sont au programme. Mais les développeurs ont même revu la fin du jeu. Celle-ci sera plus longue. Comment et pourquoi, l'équipe garde le secret.