Durant son entretien avec nos confrères d'IGN, Hideo Kojima a été cuisiné sur son jeu Xbox mais également sur le film Death Stranding. Une adaptation qui pourrait déconcerter les fans et qui ne va pas reproduire les erreurs de ses homologues.

Death Stranding : un film d'art et d'essai loin des blockbusters normaux

Hormis le Silent Hill de Christophe Gans - peut-être le film DOA: Dead or Alive en plaisir coupable -, chaque adaptation cinématographique a été un désastre. Dès lors, l'idée d'un long-métrage live-action Death Stranding fait froid dans le dos, mais plusieurs éléments sont rassurants. Déjà Hideo Kojima est pleinement impliqué avec Kojima Productions.

Secondo, ce n'est pas un film qui trahira le matériau d'origine pour faire de l'argent coûte que coûte. Ce n'est clairement pas l'objectif de Kojima-san qui a rejeté des offres de « pitchs avec des acteurs célèbres et des explosions flashy ». Ce sera une approche plus d'art et d'essai, indépendante, comme le jeu de base finalement. En cela, Hammerstone Studios était le partenaire rêvé pour le créateur japonais.

J’étais en appels vidéo avec beaucoup de gens à Hollywood chaque semaine depuis l’année dernière, et pas seulement pour Death Stranding. J’ai reçu beaucoup d’offres, mais mon intention dès le départ n’a jamais été de faire un film à succès. Alex Lebovici de Hammerstone Studios a partagé ma vision à ce sujet. Il y avait beaucoup de pitchs pour faire un film à grande échelle avec des acteurs célèbres et des explosions flashy, mais à quoi serviraient les explosions dans Death Stranding ? Gagner de l’argent n’est pas du tout quelque chose sur lequel je me concentre non plus. Je vise un look plus art et essai, et la seule personne qui a proposé de faire un film comme celui-là était Alex Lebovici, ce qui me fait penser qu'il est d'un genre plutôt inhabituel. Via IGN.

Le retour du casting original ?

La seule certitude que nous ayons pour l'instant, c'est qu'il y aura de nouveaux personnages et éléments dans le film Death Stranding qui ne sont pas dans le premier épisode. Mais quid des protagonistes comme Sam Porter Bridges (Norman Reedus), Fragile (Léa Seydoux) ou encore Mads Mikkelsen (Cliff Unger) ? Ce n'est pas dit qu'ils reviennent.

Pour Hideo Kojima, si les adaptations se sont plantées, c'est justement parce qu'elles essayaient de singer en quelque sorte les jeux.

Nous n’avons pas encore encore décidé cela. L’échec des adaptations cinématographiques de jeux depuis un bon moment temps a conduit à beaucoup de films qui s’adressent aux joueurs, non ? C’est pourquoi ils ont le même genre de look qu’un jeu. Je ne veux pas que le film Death Stranding soit comme ça. J’adopte plutôt l’approche de changer et de faire évoluer le monde de Death Stranding d’une manière qui convient bien au cinéma. J’ai fait de Death Stranding un jeu, et les jeux sont des jeux. Il n’y a pas vraiment besoin de les transformer en films. Donc, d’une certaine manière, le film Death Stranding prend une direction que personne n’a essayée auparavant avec une adaptation cinématographique d’un jeu. Je pense que ce que je dois faire, c’est quelque chose qui inspirera certaines des personnes qui le regardent à devenir des créateurs dans 10 ou 20 ans.

Peut-être qu'il y aura des références croisées avec Death Stranding 2 également ? Sans synopsis connu, tout est possible.