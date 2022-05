Sauf énorme twist de dernière minute, Death Stranding 2 est manifestement sur les rails dans les locaux de Kojima Productions. Si tel est le cas, à quand la révélation ? Le Summer Game Fest 2022 pourrait être le théâtre d'un teasing ou d'une annonce.

Death Stranding annoncé au mois de juin ?

Régulièrement, Hideo Kojima poste des photos de ses entretiens à distance avec des personnalités. Sans que l'on sache nécessairement la nature exacte des rendez-vous. Ce matin, le créateur japonais a été immortalisé aux côtés de Geoff Keighley, le présentateur du Summer Game Fest 2022.

Simple entrevue pour prendre des nouvelles l'un de l'autre ou... pour revoir les derniers détails dans le cadre d'une annonce de Death Stranding 2 ? En bas de l'écran, on voit le copyright « 2019 Sony Interactive Entertainment ». Cela correspond à une image du jeu sur laquelle est superposé l'affichage de l'appel visio. Cela pourrait être un indice comme une pure coïncidence, puisque ce n'est pas la première fois que cet arrière-plan est visible.

Toutefois, on se rappelle que Death Stranding Director's Cut avait été dévoilé durant le Summer Game Fest 2021. Kojima-san pourrait donc réitérer cet exercice avec la suite en divulguant quelque chose, au moins son existence, le lundi 9 juin à 20h (soirée d'ouverture du SGF 2022).

Ce que l'on sait de DS2

Pour l'heure, pas grand-chose à vrai dire. Norman Reedus, qui incarne Sam Porter Bridges, a reconfirmée Death Stranding 2. Un leak qui a fait réagir Hideo Kojima. Si suite il y a, Kojima-san avait déclaré vouloir repartir de zéro, et donc probablement ne pas offrir la même chose en version améliorée. Du coup, on s'interroge sur la présence de Norman Reedus. Aura t-il un rôle vraiment central ? Quelques scènes flashbacks ou seulement une séquence en début de jeu pour disparaître ensuite et laisser le joueur aux commandes d'un autre personnage de l'univers ? Wait & see.

Un titre PS VR 2 pourrait aussi être en développement au sein de Kojima Productions, mais là encore, ce n'est qu'une rumeur de plus...