Une actrice de Game of Thrones est-elle au casting de Death Stranding 2 (DS2) avec Léa Seydoux, Norman Reedus, Elle Fanning et Shioli Kutsuna ? Hideo Kojima fait une nouvelle révélation.

En attendant une date de sortie officielle pour Death Stranding 2, Kojima-san fait quelques confidences sur le jeu. Plus particulièrement sur les acteurs et actrices qui lui donnent vie.

Une actrice de Game of Thrones dans Death Stranding 2 ?

Comme pour le premier jeu, Death Stranding 2 bénéficiera d'un casting ultra solide. On a pu déjà voir Norman Reedus (Sam Porter Bridges) et Léa Seydoux (Fragile) dans le trailer d'annonce, mais d'autres têtes sont confirmées comme Elle Fanning et Shioli Kutsuna. Une sélection très féminine qui aurait pu accueillir un autre visage désormais familier du cinéma et du petit écran : Jessica Henwick. L'actrice de Nymeria Sand dans Game of Thrones ou encore Bugs dans Matrix 4 Resurrections.

C'est ce qu'a déclaré Hideo Kojima lors de son podcast Brain Structure en compagnie de Geoff Keighley.

En fait tu sais, j'ai toujours été un fan de Jessica. Et jusqu'à la fin, j'ai envisagé un rôle pour elle dans DS2 mais je n'ai pas pu la rencontrer. Via Keyser44Soze.

Un problème d'agenda ? La jeune femme est en ce moment à l'affiche du très bon film Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson sur Netflix, donc peut-être que le tournage a empêché cette rencontre. Elle a déjà eu une expérience vidéoludique avec le jeu Dreamfall Chapters.

Les femmes prennent le pouvoir

Au cas où les différents teasers n'étaient pas assez évocateurs, Hideo Kojima a aussi dit que les rôles féminins seront importants et notamment celui de Léa Seydoux. Pour le coup, la première bande-annonce de Death Stranding 2 était assez claire à ce niveau.

Je ne peux pas en dire trop pour le moment, mais Fragile sera importante. Les joueurs devraient aussi attendre avec impatience les rôles que joueront Elle et Shioli. Ils vont être époustouflés par les choses folles que nous avons faites. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu encore.

Est-ce une des raisons pour laquelle DS2 est bien plus qu'une simple suite ? Quelle place pour ces actrices ? Ci-dessous une brève théorie qui spoile Death Stranding Director's Cut.

Dans les missions scénarisées de cette version PS5, Hideo Kojima met en avant le concept de mères porteuses des BB (Bridge Baby) avec un focus sur la maman de Fragile qui voulait sauver ces femmes. Du coup, on se dit que l'un des éléments du scénario de DS2 pourrait être lié à ça, encore plus lorsque l'on pense à ce casting féminin.