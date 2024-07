Death Stranding 2 s'est offert un énorme trailer lors d'un State of Play du début d'année. Une bande annonce longue, dense et qui a retourné bien des cerveaux. Cette vidéo a également permis d'y voir plus clair sur un point : la fenêtre de sortie. DS2 On the Beach sera disponible d'ici 2025 en exclusivité sur PS5. Impossible d'en savoir plus, mais cette suite est actuellement dans sa « phase d'ajustement » pour une dizaine de mois. De plus, l'enregistrement des voix japonaises est toujours en cours.

Un trailer de Death Stranding 2 en approche ?

Death Stranding 2 On the Beach a continué à dévoiler son casting à travers son dernier trailer. En plus de Norman Reedus, Troy Baker, Elle Fanning ou encore Shioli Kutsuna, les réalisateurs George Miller (Furiosa : Une saga Mad Max) et Fatih Akin (In the Fade) ont rejoint la bande. Évidemment, à l'heure d'écrire ces lignes, leur rôle respectif est flou. Miller a juste l'air d'être un médecin qui va collaborer avec Fragile et Sam Porter Bridges, tandis qu'Akin sera la marionnette animée en stop motion qui accompagnera le personnage principal dans son périple. Il y aura d'ailleurs une explication quant à la nature particulière de ce dernier.

Mais cette bande annonce, elle commence tout de même à dater. Death Stranding 2 pourrait-il revenir prochainement avec un trailer ? Sur son compte X, Hideo Kojima a posté l'affiche officielle du Tokyo Game Show 2024 qui aura lieu du 26 au 29 septembre 2024. Il a aussi été confirmé sur le studio serait présent au TGS 2024. « Kojima Productions aura un stand merchandising au Tokyo Game Show 2024. Il y aura des productions Kojima Productions et Death Stranding » peut-lire sur X.

Si on est optimiste, on peut se dire qu'un trailer de Death Stranding 2 sera diffusé à l'événement, mais ce ne sera peut-être pas ce que l'on croit. En effet, le studio peut très bien être en train de travailler sur une version japonaise de la bande annonce du State of Play. Cela permettrait d'entendre les doublages dans cette langue. Et une vidéo 100% inédite ? Pourquoi pas, même s'il est plus probable que cela arrive durant un événement international. Enfin, impossible d'exclure qu'il n'y aura aucune nouvelle sur Death Stranding 2, étant donné que même sans annonce, Kojima Productions est présent chaque année avec ses produits dérivés.