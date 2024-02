En plus du film Deadpool 3, très attendu par tous les fans, ces derniers pourront aussi se régaler grâce à un tout nouveau projet qui promet beaucoup. Une excellente nouvelle.

Dans une alliance inédite au sein de l'Univers Cinématographique Marvel, Deadpool, interprété par Ryan Reynolds, et Wolverine, campé par Hugh Jackman, vont unir leur force (ou pas) bientôt au cinéma. Eh bien bonne nouvelle, cette collaboration épique trouve aussi son écho dans les pages de Marvel Comics avec le lancement de Deadpool & Wolverine: WWIII, une série limitée conçue par deux conteurs légendaires de l'univers des X-Men.

Un Comics de folie sur Deadpool et Wolverine

La série Deadpool & Wolverine: WWIII est le fruit de la collaboration entre Joe Kelly, scénariste émérite de Deadpool, et Adam Kubert, artiste fréquemment associé à Wolverine. Cette équipe de créateurs chevronnés propose une confrontation entre nos deux héros et un ennemi nommé Delta, dans une lutte qui promet beaucoup de violence. Au point d'ailleurs, de déclencher une guerre totale. Marvel décrit cette saga en trois parties comme un changement radical pour le duo.

Joe Kelly, dans une interview avec IGN, partage son enthousiasme pour le projet. Citant la collaboration avec Adam Kubert comme l'une des principales raisons de son engagement. Admirateur de longue date de Kubert, tant pour son talent artistique que pour ses qualités humaines, Kelly se réjouit de cette nouvelle collaboration. Wolverine occupe une place centrale dans cette histoire. Offrant à Kelly l'occasion d'explorer en profondeur ce personnage qu'il affectionne, à travers sa vision du monde.

Deadpool & Wolverine: WWIII s'annonce comme une aventure sombre, drôle et assez gore, promettant aux lecteurs une expérience aussi jouissive pour ses créateurs que pour son public. Avec cette nouvelle série, Marvel Comics capitalise sur l'engouement généré par l'union de ces deux figures emblématiques sur grand écran, tout en offrant une histoire qui promet de marquer les esprits par son originalité et sa profondeur. Le tout doit sortir le 1er mai 2024, soit plus de deux mois avant la sortie du film. Parfait pour patienter.