Parmi les prochains films de l'univers Marvel, Deadpool 3 se distingue comme étant le plus attendu. De plus, les bonnes nouvelles concernant ce film continuent d'affluer au fil des mois.

Le très attendu Deadpool 3, gros film de l'Univers Cinématographique Marvel prévu pour 2024, promet d'être riche en surprises. D'après les dernières informations, Deadpool 3 présentera plusieurs caméos, dont l'un suscite un intérêt tout particulier. Ce caméo est particulièrement excitant pour les fans de longue date qui ont grandi avec les films Marvel des années 2000. Voici ce que l'on sait.

Deadpool 3 promet du lourd

Ainsi, Patrick Stewart, célèbre pour son rôle de Charles Xavier / Professor X dans la série X-Men qu'il incarne depuis 2000, a récemment évoqué la possibilité de reprendre ce rôle dans Deadpool 3. Dans une interview dans le podcast Happy Sad Confused, Stewart a confirmé que les discussions concernant son retour en tant que Professor X dans Deadpool 3 ont eu lieu.

Le film Deadpool 3, mettant en vedette Ryan Reynold en tant que Deadpool et Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, réunit deux personnages dont les destins sont étroitement liés à celui de Professor X. Stewart et Jackman ont précédemment partagé l'écran dans Logan, où leurs personnages ont eu un destin commun. Avec le retour de Wolverine dans Deadpool 3, il semble plausible que Professor X fasse également une apparition.

La joie du multiverse

Attention, le texte suivant contient un spoiler : Stewart a plaisanté sur le fait que Professor X pourrait encore être en vie malgré sa mort dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, il n'a pas confirmé explicitement sa participation à Deadpool 3, ni les détails des discussions éventuelles.

L'acteur a également partagé son expérience de tournage pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qualifiant le processus d'isolement dû aux protocoles COVID de frustrant et décevant. Stewart a dû filmer ses scènes seul, sans interaction directe avec les autres acteurs, ce qui a été un défi pour lui. Son retour dans l'univers cinématographique Marvel en tant que Professor X, que ce soit dans Deadpool 3 ou autre, reste donc une possibilité ouverte, bien que non confirmée officiellement. Cela sent tout de même très bon... On comprend bien que Deadpool 3 cherche à capitaliser sur la nostalgie des spectateurs, notamment avec le retour d'Elektra, incarnée par Jennifer Garner. Le film semble particulièrement valoriser les films de l'ère pré-MCU, que ce soit du côté des X-Men ou de Daredevil.

Si l'interview vous intéresse, vous pouvez retrouver l'intégralité de celle-ci ci-dessous. L'acteur y évoque en détail son travail sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness ainsi que son rôle dans Star Trek.