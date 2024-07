Deadpool 3 sauvera le MCU de Marvel ou l'enterrera un peu plus. Ce second cas de figure est toutefois peu probable si l'on en prend en compte la qualité des deux précédents films, mais personne n'est à l'abri d'un échec. Pas même Ryan Reynolds et Hugh Jackman, qui ont l'air cependant d'avoir fait leur maximum pour offrir un chouette spectacle. Le verdict tombera dans quelques jours, mais une photo publiée sur le web suscite des interrogations.

Une grosse collaboration en vue pour Deadpool 3 ?

Marvel et un géant du divertissement sont-ils en train de préparer une surprise pour le lancement de Deadpool 3 ? C'est ce que suggère ShiinaBR, un insider connu sur la scène Fortnite. Et oui, si l'on en croit une photo qu'il a publié sur son compte X, Hugh Jackman et Ryan Reynolds ont rencontre au moins un, si ce n'est plusieurs, créateurs de contenus spécialisés dans le battle royale d'Epic Games.

« Les acteurs de Deadpool & Wolverine sont en tournée pour présenter le nouveau film. Comme on peut le voir sur l'image, il semblerait qu'ils rencontrent également des créateurs de contenus Fortnite. Pourrions-nous prochainement avoir une collaboration Fortnite X Deadpool ? » lance t-il sur X.

Ce serait une surprise puisque rien n'a encore été annoncé, mais pas totalement surprenant non plus. En effet Deadpool comme Wolverine ont déjà rejoint Fortnite, au cours du chapitre 2 de la saison 2 et de la saison 4. Ces derniers jours, Fortnite a même sorti un skin Wolverine Arme X qui peut être obtenu contre 2000 V-Bucks. Un pack complet qui renferme en plus un accessoire de dos « Matériel de l'expérience X », une pioche « Griffes de l'Arme X », un revêtement « X-Tracker » et la tenue en LEGO. Reste maintenant à déterminer si Epic Games annoncera une véritable collaboration pour Deadpool 3 ou non.