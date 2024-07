Marvel Studios a récemment dévoilé un nouvel aperçu de son prochain film très attendu, Deadpool 3 & Wolverine, en surprenant les fans avec l'introduction d'un personnage inédit : Lady Deadpool. Ce teaser, qui fait déjà grand bruit sur les réseaux sociaux, promet d’ajouter une nouvelle dimension à la franchise Deadpool, connue pour son humour décapant et son action sans compromis.

Deadpool dévoile un nouveau personnage

Depuis la confirmation en 2022 que Deadpool rejoindrait officiellement le MCU dans un troisième volet, les spéculations vont bon train concernant les nouveaux personnages et intrigues. La révélation de Lady Deadpool marque une étape importante non seulement pour la franchise, mais aussi pour l’ensemble du MCU. Les fans se demandent déjà quelle actrice aura la chance d’incarner cette version féminine du célèbre mercenaire en costume rouge.

Une récente rumeur laissait entendre que Blake Lively, actrice et compagne de Ryan Reynolds dans la vie réelle, pourrait tenir ce rôle. C’est ce que tout le monde attend avec impatience, notamment pour parachever le cercle de l'humour, d'autant que le couple est connu pour ses taquineries en public. Une autre rumeur laisse aussi présager Taylor Swift.

De l'humour mais pas que

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a récemment apporté des éclaircissements sur ce nouvel opus. Lors d’une interview, il a exprimé son enthousiasme pour le projet et a donné un aperçu de ce à quoi les spectateurs peuvent s'attendre. Deadpool 3 & Wolverine ne sera pas seulement un film bourré d'action et d'humour noir, mais il promet également d'être étonnamment touchant. "Je pense que ce film est l’un des plus émouvants que nous ayons réalisés," a déclaré Feige. "Oui, il est classé R, avec tout ce que cela implique en termes de langage et de violence, mais il célèbre également l’amitié, la famille et les liens qui unissent les personnages. C’est une véritable ode à la douceur, malgré les apparences."

L’introduction de Lady Deadpool pourrait bien être une des clés de cette émotion. Ce personnage, bien que partageant le même esprit irrévérencieux que son homologue masculin, apporte une nouvelle perspective et enrichit l'univers déjà complexe de Deadpool. Les fans espèrent que son inclusion apportera des interactions dynamiques et de nouveaux arcs narratifs intéressants.

Le film, qui voit le retour de Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool et de Hugh Jackman en tant que Wolverine, promet de pousser encore plus loin les limites de ce que les films de super-héros peuvent offrir. La présence de Lady Deadpool ouvre la porte à de nombreuses possibilités scénaristiques, notamment des confrontations et des alliances inattendues.

Source : compte Instagram Deadpool