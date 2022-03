"Dans l'espace, personne ne vous entendra crier", sauf que dans votre salon, oui. Le remake de Dead Space va revenir vous hanter dans un nouveau carnet de développeurs. Préparez le pop corn et la couette pour vous planquer si besoin !

Tendez l'oreille

Si les premiers extraits du Dead Space "nouvelle génération" vous ont ravis, EA et Motive Studios en ont encore sous le coude et nous en saurons plus lors du livestream de ce vendredi 11 mars à 19h00. Le tweet qui annonce ce rendez-vous se la joue "jeu de pistes" et sollicite les internautes.

Avez-vous entendu de quoi traitera notre prochain carnet de développeurs ?

On a beau tendre l'oreille justement, on ne voit pas. Mais peut-être que vous serez plus inspirés que nous... Si l'on met de côté cette indication, on se dit peut-être que l'équipe se concentrera sur l'ambiance sonore du soft et sa mise à niveau pour correspondre aux standards d'aujourd'hui (audio 3D, Dolby Atmos...).

Dead Space : Isaac Clarke retrouve la parole

"Tous les cris les S.O.S. partent dans les airs"

Bien que de nombreux remaniements soient au programme, l'histoire, elle, sera celle que vous avez connue mais comportera de légers ajustements ici et là (références et liens aux autres opus).

Lorsque l’immense vaisseau spatial USG Ishimura découvre un vestige extra-terrestre dans un système stellaire reculé, il perd mystérieusement tout contact avec la Terre. Un ingénieur, nommé Isaac Clarke, est alors envoyé à bord de l’Ishimura pour réparer le système de communication du vaisseau. Mais une fois sur place, il découvre l’horreur d’un cauchemar insoupçonné : le vaisseau n’est plus qu’un cimetière maculé de sang dérivant dans l’espace et l’équipage atrocement mutilé a été infecté par un fléau inconnu. La mission technique de Clarke devient alors une mission de survie… pour sauver sa peau, mais aussi rendre le vestige à sa planète… quoi qu’il en coûte

Ce qui séparera la version 2008 de la nouvelle, c'est surtout les graphismes plus actuels avec un titre recrée sous le moteur de Battlefield, le Frosbite. Et pas de compromis cross-gen, le jeu sera disponible uniquement sur PS5, Xbox Series et PC. Le gameplay sera aussi retouché pour retenir l'expérience acquise sur Dead Space 2 et 3. Les séquences en apesanteur seront les premières à en profiter, et les démembrements s'annoncent plus gores que jamais.

Contents de revoir le remake de Dead Space après ce silence de quelques mois ? Quelles sont vos attentes ? Dites nous tout en commentaires.