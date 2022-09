Dead Space Remake s'éloignera grandement de l'original d'un point de vue technique et partagera un point avec God of War à ce niveau. EA Motive nous en dit plus avec de nouvelles et superbes images en prime.

Pas de doute, Dead Space Remake porte bien son nom et les développeurs le démontrent avec des détails inédits sur leur bébé.

Dead Space Remake s'impose un défi technique

Dans un billet de blog, on a appris que Dead Space Remake était développé avec l'expertise des ultra fans. Une bonne nouvelle qui rassurera ceux qui ont peur de voir l'œuvre originale dénaturée, sans ses créateurs à la barre qui sont au travail sur le prometteur The Callisto Protocol. Mais on le sait aussi, le jeu ira beaucoup plus loin, rien que sur le plan technique. Et il y a une surprise dans ce domaine.

Philippe Ducharme, producteur senior, révèle que cette revisite est élaborée comme un unique et long plan séquence. Exactement comme le reboot de God of War. Les seules coupures visibles seront les temps de chargement relatifs à vos morts. Le vaisseau USG Ishimura est également complètement interconnecté dans Dead Space Remake.

On conçoit également le jeu comme un long plan séquence. À partir du moment où vous lancez le jeu jusqu'au moment où vous le terminez, il n'y a pas de coupure caméra, ni d'écrans de chargement, sauf si vous mourez. L'Ishimura est désormais entièrement interconnecté. Vous pouvez vous promener d'un bout à l'autre, visiter tout le vaisseau et revisiter les lieux que vous avez déjà terminés pour récupérer des objets que vous avez peut-être manqués. C'est inédit. L'expérience est désormais totalement fluide. Philippe Ducharme via EA blog.

Le Microsoft Store a aussi affiché trop rapidement des images saisissantes de Dead Space Remake (disponibles dans notre galerie). Quant aux détails techniques, cette version proposera de la 4K, du 60fps et du ray tracing sûrement éparpillés dans différents modes.