Behaviour, les créateurs de Dead By Daylight, un jeu d’horreur multijoueur asymétrique (l’un des pionniers du genre) et Supermassive, le studio derrière Until Dawn et The Quarry, font alliance pour nous pondre un nouveau jeu d’horreur : The Casting of Frank Stone. Un jeu narratif dans l’univers de DbD. Le talent de Supermassive pour les jeux aux choix aussi nombreux que… dangereux, et l’univers totalement barré de Dead by Daylight. Une recette qui, sur le papier, promet du très très lourd.

The Casting of Frank Stone, quand Supermassive rencontre Dead by Daylight

On nous annonce une trame ancrée au beau milieu d’une bourgade de l’Oregon, un coin marqué par de tragiques événements perpétrés par un certain Frank Stone. On suivra un groupe d’amis partis sur les traces du triste personnage et qui, malheureusement, révéleront des secrets qu’il aurait certainement fallu laisser enterrés. DbD oblige, l’univers mélangera à la fois le réel, le fantastique et même le… cosmique. On s'attend à pas mal d'horreur, des meurtres brutaux, de l'hémoglobine et certainement pas mal de peur et de sursaut au programme.

« Nous sommes de grands fanatiques d'horreur et nous sommes enthousiastes à l'idée de raconter une histoire originale dans l'univers terrifiant de Dead by Daylight. Attendez-vous à des moments chargés d'émotion et de tension, ainsi qu'à des rebondissements, alors que vous ferez la connaissance de nouveaux personnages en dehors du royaume de l'Entité » déclare Steve Goss, Directeur artistique chez Supermassive Games.

Les amoureux de Dead by Daylight pourront en apprendre davantage sur le monde derrière la Brume, et l’Entité, deux “personnages” clés de l’univers du jeu d’horreur. On nous promet que de nombreux choix seront de la partie et qu’ils auront de nombreux impacts, bien plus tragiques et puissants que dans les précédentes productions de Supermassive. De belles promesses qui nous tardent de voir à l'œuvre. Mais il faudra attendre encore un moment, puisque The Casting of Frank Stone n’arrivera pas avant 2024, mais on n’a pas encore de date de sortie malheureusement.