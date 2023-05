Days Gone devait avoir une suite, mais il n'en sera rien. En échange, Bend Studio promet d'offrir quelque chose de plus ambitieux : le meilleur jeu de son histoire. Rien que ça.

Dans la longue liste des suites très attendues qui ne verront probablement jamais le jour, je demande Days Gone 2. Alors que la première aventure de Deacon St John parue en 2019 semble disposer d'une belle côte d'amour, Sony a préféré annuler le développement de Days Gone 2. On sait que Bend Studio travaille sur un tout nouveau AAA, mais les fans n'oublient pas pour autant Days Gone. Jeff Ross, réalisateur du jeu aujourd'hui chez Crystal Dynamics non plus.

Days Gone 2 en 2023 ? Une utopie selon Bend Studio

Juste après le PlayStation Showcase, il indiquait, sur Twitter que ce type d'événements lui rappelaient Days Gone 2 et surtout, que le jeu aurait pu sortir en avril. Des propos qui ont logiquement fait réagir les fans et qui sont remontés aux oreilles de Kevin McAllister, actuel community manager de Bend Studio. Sur Twitter,il répond de manière implicite aux propos tenus par Jeff Ross, quelques jours plus tôt.

Les réseaux sociaux sont un espace merveilleux pour interagir avec les gens et partager les passions de chacun. Ils peuvent aussi être un espace difficile en raison de la désinformation et des faux espoirs. Le silence est généralement la clé, mais je ne vais pas mentir, c'est difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que nous travaillons d'arrache-pied pour créer le meilleur jeu Bend Studio à ce jour. C'est le meilleur groupe d'individus avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler. La culture, le soutien, la confiance du haut au bas de l'échelle me rendent incroyablement fier d'être ici. La nouvelle génération de Bend Studio est là, attachez vos ceintures !

Kevin McAllister ne mentionne même pas Days Gone ni sa suite dans son tweet. On comprend bien que le sujet doit être encore assez douloureux pour l'entreprise détenue par PlayStation Studios. Plutôt que de vivre dans le passé, les équipes en place, dont il fait partie, semblent vouloir se concentrer sur l'avenir et leur futur AAA. Un titre qui serait donc le "meilleur jeu" du studio. Rappelons que Bend Studio est aussi connu pour la série Syphon Filter et les opus d'Uncharted sur PSP.

Le AAA de Bend Studio présent au Summer Game Fest ?

À l'occasion de son 30e anniversaire, Bend Studio évoquait récemment, toujours sur Twitter, sa prochaine production. Rappelons que celle-ci comportera des éléments basés sur "les systèmes du monde ouvert de Days Gone". Pourrons-nous découvrir l'exclusivité PS5 avant la fin de l'année 2023 ? Les fans espèrent en savoir plus au Summer Game Fest le 8 juin prochain. Cela semble quand même assez peu probable si peu de temps après le PlayStation Showcase organisé par Sony.