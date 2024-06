S’il n’était pas foncièrement mauvais, Days Gone n’a pas reçu l’accueil critique et commercial que Sony et Bend Studio espéraient. Malgré des défauts appuyés, le jeu avait le mérite d’offrir un monde ouvert vivant, sympathique et ponctué d’hordes impressionnantes. Une formule qui a trouvé écho chez une bonne partie des joueurs, mais Sony a préféré se tourner vers autre chose. Bend Studio travaille donc sur un nouveau AAA, mais les fans continuent toujours d’espérer un éventuel Days Gone 2.

Un Days Gone 2 prochainement ?

Le State of Play enfin diffusé, les rumeurs autour d’un PlayStation Showcase reprennent de plus belle. Sony est pressenti pour tenir son importante conférence annuelle en septembre, où la PS5 Pro pourrait bien être dévoilée au grand jour. La communauté a ouvert les paris sur les jeux des studios maison qui y seront annoncés. Parmi les noms les plus récurrents, Ghost of Tsushima 2 et Bloodborne Remake (encore et toujours lui), mais aussi Days Gone 2, étonnement. Les développeurs avaient déjà vendu la mèche : une suite ne verra pas le jour. L’éditeur japonais a en effet préféré annuler le développement d’un nouvel épisode au profit d’un tout nouveau AAA encore mystérieux. Jeff Ross, directeur de Days Gone aujourd'hui chez Crystal Dynamics, est revenu calmer les ardeurs des fans.

Selon lui, Days Gone 2 ne verra jamais le jour parce que « les hauts placés comme Hermen Hulst n’ont jamais été fans du jeu (…). Vous ne le verrez pas lors d’un PlayStation Showcase, jamais », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Dans sa volonté d’intensifier ses efforts cross-media, Sony aurait malgré tout validé un film sur les aventures de Deacon St. John. Peut-être que cela permettra à la licence de connaître un regain de popularité comme ce fut le cas pour Fallout ? En attendant, toute suite n’est pas à l’ordre du jour.

Deacon St. John, personnage principal de Days Gone ©Bend Studio

Bend Studio sur une nouvelle licence

"Il s’agit de savoir s’il est annulé pour le moment ou pour toujours", a ajouté le directeur du jeu en réponse à des internautes insistants. Mauvaise nouvelle donc pour celles et ceux qui espéraient encore un éventuel Days Gone 2, car si Sony revient sur sa décision, il faudra attendre des années avant qu’une suite ne voie le jour. Quant au nouveau jeu Bend Studio, peu de détails sont connus à ce jour. Il aurait été question à un moment d’épauler sur Uncharted 5, ou du moins la licence, avant de partir sur autre chose. Un projet qui pourrait bien devenir le “meilleur jeu du studio”, selon Kevin McAllister, community manager de Bend Studio.