Malgré la promesse du retour des serveurs PC de la trilogie Dark Souls, rien n'arrivait. Et bien surprise parce que l'éditeur a en partie endigué le souci et on avance.

Les serveurs PC de Dark Souls 3 rétablis

Conformément avec ce que Bandai Namco avait annoncé, les serveurs PC de Dark Souls 3 sont opérationnels depuis quelques heures. Mais comme prévu, ceux de DS premier du nom et de Dark Souls 2 ne seront rétablis qu'ultérieurement.

Nous sommes actuellement en train de restaurer les serveurs en ligne de la franchise DS sur PC et prévoyons de restaurer progressivement les services en ligne pour chaque jeu, en rétablissant ceux de DS3 lorsque nous aurons réalisé le travail nécessaire pour corriger le problème. Nous vous tiendrons au courant du calendrier de restauration. Nous remercions tous les joueurs pour leur patience et leur compréhension.

Quand ? L'information n'a toujours pas été partagée par l'éditeur. À l'origine, les serveurs avaient été fermés à cause d'une faille de sécurité, avant la sortie d'Elden Ring. En infiltrant les parties de joueurs, certains utilisateurs pouvaient dérober des données personnelles et installer des virus ou application non désirées.

Il faut espérer que des petits malins ne trouvent pas une autre faille à exploiter au détriment des joueurs.