Baptisé Dark Souls: Archthrones, ce mod développé par le groupe du même nom n'a clairement pas à rougir d'un jeu complet développé par FromSoftware. Il présente en effet tout ce qui fait le sel de la saga culte du studio japonais et se permet même d'ajouter de toutes nouvelles fonctionnalités ! Il ne vous appartient donc plus qu'à l'essayer si vous êtes en manque de Souls-like.

Un nouveau DLC officieux et très ambitieux pour Dark Souls 3

Cela fait un moment que l'équipe de moddeurs Archthrones travaille sur ce projet extrêmement ambitieux relié à la version PC de Dark Souls 3. Sorti en 2016, ce titre occupe encore une place prestigieuse dans le genre initié par FromSoftware. Il aura fallu attendre Elden Ring pour qu'il soit complètement détrôné. Cet excellent troisième opus continue toutefois encore de passionner les joueurs, mais aussi les moddeurs.

La preuve en est avec Dark Souls: Archthrones, un mod dit « overhaul » du jeu original. Mais dire qu'il s'agit d'une simple « amélioration » est un doux euphémisme. Proposant cinq zones gigantesques, près d'une vingtaine de boss originaux, des PNJ entièrement doublés, des quêtes au lore touffu et de nouvelles mécaniques, il s'agit en réalité d'une véritable extension, voire même d'un tout nouveau jeu. Un jeu fanmade qui se montre en tout cas incroyablement prometteur, auquel il est désormais possible de jouer via une démo gratuite (forcément uniquement sur PC) ! Celle-ci est téléchargeable via sa page Nexus Mods dédiée.

Une bonne manière d'attendre le DLC d'Elden Ring

Pour profiter de Dark Souls: Archthrones, il convient de respecter quelques étapes et prérequis. En premier lieu, vous devez disposer d'une version fraîche d'une édition complète de Dark Souls 3, ses deux extensions incluses. Dès lors, vous pouvez télécharger la démo du mod et copier le contenu du fichier .zip dans le dossier « Game » du jeu de base. Ne reste ensuite plus qu'à définir votre langue de préférence dans les propriétés Steam du jeu. Une fois tout cela fait, vous pouvez profiter de ce mod clairement réalisé avec beaucoup d'amour et de passion.

Voilà en tout cas un excellent moyen de patienter pour le DLC tant attendu d'Elden Ring. Si vous l'avez essayé et que vous avez apprécié le travail titanesque abattu, n'hésitez pas enfin à mettre un pouce en l'air sur le mod et à le recommander. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons des mods de cette ampleur et de cette qualité. C'est donc la moindre des choses que de saluer l'admirable initiative de ses créateurs !