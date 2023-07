Cyberpunk 2077, qu'on l'aime ou pas, a le mérite d'avoir bâti un univers extrêmement dense autour du lore déjà très solide du jeu de rôle Cyberpunk 2020. Il paraît donc assez logique que CD Projekt exporte sa franchise au-delà des frontières du jeu vidéo. En septembre 2022, l'anime Cyberpunk : Edgerunners réalisé par Hiroyuki Imaishi et diffusé sur Netflix a frappé un très grand coup en marquant l'esprit des téléspectateurs avec seulement 10 épisodes. Sa conclusion magistrale est toujours dans les mémoires, même plusieurs mois après la fin de l'anime, qui n'aura malheureusement pas de saison 2. Pourtant, la fin de Cyberpunk : Edgerunners aurait pu être totalement différente, comme l'expliquent les créateurs du show.

ATTENTION ! Ce qui suit contient des spoilers importants sur l'histoire de l'anime Cyberpunk : Edgerunners.

Deux autres fins étaient envisagées pour Cyberpunk : Edgerunners

Le 15 juillet dernier, plusieurs membres du studio Trigger, créateur de l'anime Cyberpunk : Edgerunners, était présent lors de la Japan Expo, à Paris. Sur la scène Yuzu, la productrice et superviseuse créative Saya Elder, le directeur narratif de l'animation Bartosz Sztybor, la productrice de l'animation Naoko Tsutsumi et le designer des personnages Yoh Yoshinari ont tenu une table de ronde durant laquelle ils sont revenus sur la fin de l'anime Cyberpunk : Edgerunners.

Ils dévoilent alors que deux autres fins étaient envisagées, l'une dans laquelle Lucie finit heureuse et enceinte et l'autre qui voit David survivre et devenir un mercenaire. Finalement, Trigger a opté pour une conclusion beaucoup plus tragique dans laquelle le personnage principal de la série perd la vie. On peut penser que le studio a fait le bon choix, car cette fin contribue très certainement à l'empreinte laissée par Cyberpunk : Edgerunners dans l'esprit des téléspectateurs.

Une « suite » un peu spéciale pour l'anime ?

Lors de sa présence à la Japan Expo, le staff en a aussi profité pour évoquer une potentielle suite de l'anime. Ne rêvez pas trop : on savait déjà que Cyberpunk : Edgerunners n'aurait pas de suite et les plans n'ont pas changé... à moins qu'une idée un peu farfelue ne voie le jour. « On n'a aucune annonce à faire à ce sujet […] mais pourquoi pas faire un jour un anime porno avec du Cyberwar (rires) ». Vous l'aurez compris, avec cette réponse pleine d'humour, nous ne retrouverons ni David, ni les personnages encore en vie de Cyberpunk : Edgerunners dans un nouvel anime.

Si vous ne connaissez pas l'œuvre, sachez que Cyberpunk : Edgerunners raconte l'histoire de David Martinez, un enfant des rues fasciné par la technologie qui va décider de devenir edgerunner, autrement dit un mercenaire. Rappelons que le jeune studio d'animation Trigger, créé en 2011, est aussi connu pour ses animes Kill la Kill et Little Witch Academia en plus de cette œuvre qui fait toujours parler d'elle, des mois après sa conclusion.