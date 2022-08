Le studio Trigger (Kill la Kill) et Netflix nous révèlent enfin une bande-annonce de Cyberpunk Edgerunners, la série animée basée sur le jeu Cyberpunk 2077. Une vidéo explosive et prometteuse.

Le studio d'animation Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia...) a la lourde tâche d'adapter Cyberpunk 2077 en série pour le compte de Netflix. Et après un générique d'ouverture qui a pu déplaire à cause de sa musique, les deux partenaires se rattrapent avec une grosse bande-annonce. S'il y aura certainement des discussions sur le respect ou non de l'univers, visuellement, c'est engageant.

Le trailer officiel de la série animée Cyberpunk Edgerunners est là !

Cyberpunk Edgerunners sera une série d'animation découpée en 10 épisodes. Basée sur l'univers de Cyberpunk 2077, elle racontera la vie d'un gosse des rues qui cherche à survivre dans un environnement dévoré par la technologie et les modifications corporelles.

Cyberpunk: Edgerunners raconte en 10 épisodes l'histoire d'un gosse des rues qui tente de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Alors qu'il a tout à perdre, il choisit de rester en vie devenant Edgerunner, un mercenaire hors-la-loi aussi appelé Cyberpunk.

Dans la nouvelle bande-annonce, on a une présentation en bonne et due forme de l'équipe d'Edgerunners. Il y a David Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca et Lucy. Violence, humour et animation au poil, ça a l'air bien prometteur sur le papier. Reste à transformer l'essai et à voir sur la longueur. Rendez-vous en septembre 2022 !