Nous vous en parlions il y a peu, Cyberpunk 2077 avait daté l'arrivée d’un gros patch pour ajouter son mode Overdrive. Derrière ce nom aguicheur se cache de nouvelles fonctionnalités graphiques permettant de rendre le jeu absolument sublime. Toutefois, les technologies de chez NVidia ont un prix, et ce dernier est salé. En l’état pour profiter pleinement de cette nouvelle mise à jour, il va falloir investir dans du très bon matériel. Quoi qu’il en soit, CD Projekt vient de nous détailler ce qui nous attend dans ce nouveau patch 1.62, et ça promet.

Cyberpunk 2077, plus beau que jamais, mais pas pour tout le monde

Ici, pas de changement majeur pour le jeu en lui-même. Les grosses corrections de bugs et les modifications de gameplay arriveront quant à elles plus tard. Non, ici, ce sont les graphismes les grandes stars. Avec ce patch, Cyberpunk 2077 accueille plusieurs nouvelles fonctionnalités lui permettant de se transformer en véritable étalon graphique. Tout d’abord, il y a le fameux mode Overdrive accompagné du DLSS 3 de chez NVidia. Le fameux Path Tracing fait son entrée et améliore nettement la gestion des shaders, des ombres ou encore de la lumière. Le résultat est saisissant.

Mais comme nous vous le rappelions plus haut, le mode Overdrive n’est malheureusement réservé qu’à une infime partie des joueurs. CD Projekt le dit lui-même, il faudra du matériel haute gamme. Au minimum, donc, vous pourrez peut-être effleurer le sommet de l’iceberg avec une RTX 3090 (pour activer le mode Overdrive en 1080p à 30fps). Sinon, il va falloir miser sur une RTX 4070 Ti et supérieure pour profiter au maximum de ce nouveau mode graphique. Bien entendu, il faudra également tout ce qui va avec (processeur, etc.)

Un patch qui en met plein les mirettes sur PC

Au-delà de ça d’autres ajouts sont faits avec ce patch 1.62. On note par exemple la prise en charge du DLAA, le système anti-aliasing de chez Nvidia épaulé par l’IA. Là encore, il vous faudra obligatoirement une carte graphique Nvidia pour en profiter. L’Intel XeSS fait lui aussi une entrée remarquée pour ceux qui souhaiteraient en profiter. Enfin, le Benchmark intégré du jeu aura le droit à quelques optimisations.

Notes de patch 1.62 Cyberpunk 2077 sur PC

Path Tracing Ajout d'un préréglage Ray Tracing: Overdrive qui inclut la technologie Path Tracing. Vous pouvez activer le nouveau mode Ray Tracing : Overdrive dans « Paramètres > Graphismes > Préréglage rapide ». Ou simplement le Path Tracing séparément dans « Paramètres > Graphiques », puis dans la section « Ray Tracing» . Il est possible de prendre des captures via le mode photo en utilisant le mode Overdrive même si vous ne pouvez pas jouer avec. Il faut pour cela avoir une carte graphique compatible avec 8Go de RAM minimum. Vous pouvez activer le Path Tracing pour le mode Photo dans « Paramètres > Graphismes » dans la section Ray Tracing.

DLAA Ajout de NVIDIA DLAA, un anti-aliasing basé sur l'IA conçu pour améliorer la qualité de l'image. Il peut être activé dans « Paramètres > Graphismes » dans la section NVIDIA DLSS. (Nécessite obligatoirement une carte graphique NVidia RTX)

Intel XeSS Ajout de la prise de l’Intel XeSS (Super Sampling 1.1). Une technologie de mise à l'échelle qui offre des performances améliorées avec une qualité d'image élevée. Il peut être activé dans « Paramètres > Graphismes » dans la section « Mise à l'échelle de la résolution ».

Benchmark intégré Amélioration du Benchmark pour afficher plus d'informations sur l'écran des résultats, y compris les spécifications du PC, la version du pilote GPU ou encore les paramètres spéciaux activés.



Pour rappel, si ce nouveau patch est exclusif à la version PC, Cyberpunk 2077 est également disponible sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.