Suite à un lancement pour le moins catastrophique en 2020, CD Projekt Red a mobilisé beaucoup de temps et d'argent pour remettre sur les rails Cyberpunk 2077 et réparer une réputation fortement endommagée... Malgré une attente et un enthousiasme jamais vu avant sa sortie, le jeu, surtout dans ses versions PS4 et Xbox One, a souffert de graves problèmes techniques. Au point d'être retiré de la vente sur le PlayStation Store et d'amener le développeur à offrir des remboursements.

Cyberpunk 2077 et "le pognon de dingue"

Selon Piotr Nielubowicz, CFO de CD Projekt Red, une somme combinée de 84,3 millions de dollars a été dédiée à la production et au marketing de l'extension Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077, tandis que 40,9 millions de dollars supplémentaires ont été investis dans les mises à jour post-lancement du jeu, portant l'investissement total à environ 125,9 millions de dollars. Cet investissement semble avoir été judicieux, le jeu ayant nettement évolué depuis son lancement grâce à la mise à jour 2.0 et d'autres déploiements qui ont traité de nombreux problèmes importants du RPG en monde ouvert. Cela reste toutefois un gouffre financier.

Fort heureusement, l'extension Phantom Liberty a reçu un accueil positif de la critique et a été un facteur clé. Le DLC a incité de nombreux joueurs déçus à redonner une chance à l'univers de Night City. Toutefois, l'effort de réhabilitation de l'image de Cyberpunk 2077 ne s'est pas arrêté au jeu vidéo et à son extension. L'anime Cyberpunk : Edgerunners acclamé par la critique, a aussi joué un rôle dans l'amélioration de la perception du public vis-à-vis de la franchise.

Une multiplication des projets. Preuve d'une franche réussite.

Encore des projets en route

L'engagement de CD Projekt Red à corriger Cyberpunk 2077 pave également la voie à d'autres projets dans cet univers. Un projet de film Cyberpunk en live-action est en cours, et une suite de Cyberpunk 2077 est en début de développement. À ce stade concernant la suite de Cyberpunk 2077, les développeurs ont indiqué que le jeu pourrait aussi bien être à la première ou la troisième personne. La décision n'est pas encore prise.

En conclusion, l'entreprise polonaise a fait preuve d'une forte détermination pour rectifier les erreurs du lancement de Cyberpunk 2077. À la fois via d'importantes mises à jour du jeu original et des extensions, mais aussi à travers d'autres médias liés à l'univers du jeu, assurant ainsi un futur à cette propriété intellectuelle. Vous n'avez pas fini d'entendre parler du monde de Cyberpun