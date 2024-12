On peut dire que l'honneur de Cyberpunk 2077 est sauf depuis le gros travail de mise à jour effectué par les équipes de CD Projekt. Ainsi, le titre a pu ressortir dans une édition complète incluant le DLC Phantom Liberty, achevant de faire oublier les déboires des débuts. Pourtant, de nouvelles déceptions viennent frapper les fans, et il le font savoir. Après un patch très attendu, c'est une collaboration bien spécifique qui est dans leur viseur.

V maltraité dans la dernière collaboration de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 vient de s'offrir une incursion dans un des jeux services les plus populaires au monde. Après Geralt de Riv et Ciri (The Witcher 3), c'est au tour des héros futuristes de CD Projekt de rejoindre le roster colossal de Fortnite. Toutefois, ce crossover n'égaye par tous les fans du jeu, et ce pour une raison bien précise.

La collaboration entre Cyberpunk 2077 et Epic Games a résulté à de belles nouveautés. Celles-ci ont rejoint la ans la boutique de Fornite pile pour Noël. Les fans peuvent ainsi y retrouver la voiture Quadra Turbo-R V-Tech ainsi que deux skins inédits : celui de Johnny Silverhand et celui du personnage jouable, soit V, mais dans sa version féminine uniquement. Or, c'est là que ça grince. De nombreux joueurs auraient souhaiter avoir droit également à la version masculine du protagoniste.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Cyberpunk 2077 font connaître leur désarroi. Nombreux sont celles et ceux qui auraient voulu pouvoir incarner un V masculin. Cela peut d'autant plus se comprendre que la série Cyberpunk Edgerunners met en scène cette version du protagoniste.

S'il vous plaît, ajoutez Vincent à Fornite, en tant que style secondaire de V ou nouveau skin, mais ajoutez-le.

En même temps, d'autres trouvent cela plutôt cocasse. Quand un skin issu d'un RPG initialement déclinable sous plusieurs formes, certains jeux font passer la version masculine avant la version féminine, au détriment d'une partie des fans. Qui plus est, ce choix fait ici sens dès lors que c'est bien V-female qui apparaît sur la jaquette de l'édition Ultime de Cyberpunk 2077, ce qui peut parler davantage à une part du public.

Je trouve cette indignation pour Female V dans Fornite amusante après toutes les fois où les options féminines des RPG ont été snobées.

La déception est néanmoins compréhensible. Certains auront assurément plaisir à jouer Johnny Silverhand et la version féminine de V. Toutefois, pour celles et ceux qui ne jurent que par V-male, il va falloir faire avec. Cependant, il est courant que Fortnite décline les licences de son roster sur la durée. Il y a donc de l'espoir. Le jeu pourrait bien finir par inclure l'autre visage du protagoniste de Cyberpunk 2077 à plus ou moins long terme.