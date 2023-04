Après une sortie rocambolesque, Cyberpunk 2077 a très largement réussi à se refaire une santé et une réputation. Avec la sortie de la série Edgerunner sur Netflix, la popularité du jeu avait même explosé. Aujourd'hui, l’ambitieux FPS de CD Projekt est devenu un incontournable et continue de recevoir des mises à jour régulières. Il aura également le droit à un gros DLC dans le courant de l’année, ce dernier se montrera d’ailleurs au mois de juin.

Désormais, Cyberpunk 2077 s’optimise à grand renfort de patch et le prochain va littéralement vous déboîter la mâchoire. À condition d'y mettre le prix cela dit.

Cyberpunk 2077 sera plus beau que jamais

Dès le 11 avril prochain, Cyberpunk 2077 accueillera le mode graphique Overdrive qui booster le Ray Tracing au maximum en employant les toutes dernières technologies de chez Nvidia, dont le DLSS 3. Et le moins, que l’on puisse dire, c’est que le rendu est impressionnant. La gestion de la lumière, notamment, est plus réaliste que jamais et en met plein les mirettes. En prime, le DLSS 3 fait gagner en fluidité et ça devrait être colossal si l’on se fit aux mesures de Nvidia.

Un énorme patch à venir

Seulement voilà, pour profiter de tout ça, il va falloir vendre un rein ou vous votre voiture pour le coup (on exagère… ou pas). Il faudra en effet être équipé d’un PC haut de gamme pour tirer profit de ce mode Overdrive et de son Ray Tracing amélioré. Nvidia recommande notamment l’utilisation de carte graphique RTX 40xx et donc, du processeur et de tout ce qui va avec pour soutenir la bête. Du coup, on parle de PC qui peuvent coûter plusieurs milliers d’euros. Ce qui est loin d’être à la portée de toutes les bourses.

Comme d’habitude, d’autres correctifs sont attendus et CD Projekt communiquera dessus peu avant la mise en ligne de l'énorme patch, même s’il ne réalisera pas tous les rêves des fans.

Pour rappel, en plus d’être disponible sur PC, Cyberpunk 2077 est également dispo sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.