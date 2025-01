En attendant Cyberpunk 2 et The Witcher 4, CD Projekt RED continue donc de mettre Cyberpunk 2077 et son DLC Phantom Liberty à la page. Cela prend en l'occurrence la forme de la mise à jour 2.21, en préparation de sorties hardware d'envergure pour le PC, mais qui n'oublie certainement pas les versions PS5 et Xbox Series pour autant. Voici un résumé de apports essentiels de ce nouveau patch.

Cyberpunk 2077 continue de mettre à jour ses implants sur PC et consoles

Depuis sa sortie en 2020, Cyberpunk 2077 s'est toujours placé comme l'un des ambassadeurs des nouvelles technologies de NVIDIA comme le Ray Tracing, le Path Tracing ou le DLSS. Alors que les RTX 5090 et 5080 arrivent dans une petite semaine, la mise à jour 2.21 du jeu lui permet justement de maintenir ce statut. Rappelons en effet que ces nouveaux monstres graphiques à prix d'or de la marque au caméléon profiteront de manière exclusive du DLSS 4, la nouvelle version de sa technologie d'upscaling basée sur le machine-learning. Le titre de CD Projekt RED, comme plus de 70 titres au lancement de ces nouvelles cartes, accueille donc en amont le support de cette mouture dernière génération, mais c'est bien lui le premier à lancer les hostilités.

Ce n'est toutefois pas la seule chose qu'ajoute la dernière mise à jour en date de Cyberpunk 2077. Le SmartFrames sur Xbox Series reçoit également plusieurs correctifs, ainsi que le mode Photo sur toutes les plateformes. La customisation de V, renforcée par la mise à jour 2.2 majeure déployée en décembre, ainsi que celle de ses véhicules, reçoivent aussi un peu d'attention supplémentaire de la part des développeurs.

Le reste de la mise à jour 2.21 de Cyberpunk 2077 relève du domaine des petits correctifs tout de même appréciables au niveau des performances sur PC et consoles, ainsi que quelques bugs entre autres introduits après le patch 2.2. Pour voir les notes de cette mise à jour dans leurs moindres détails, et en français, rendez-vous sur le site officiel de Cyberpunk, cité également en source ci-dessous.

© CD Projekt RED

Source : Site officiel de Cyberpunk 2077