CD Projekt Red a fait ses adieux à Cyberpunk 2077, mais sans sortir une ultime nouveauté : une carte interactive. Cela permet d'afficher, depuis n'importe quel navigateur internet, une map de Night City. Pour le reste, il faut surtout s'en remettre à la communauté. Et celle-ci n'a eu de cesse d'améliorer le RPG en ajoutant des mécaniques, et en faisant en sorte que le jeu soit le plus réaliste possible. Le mod « Responsive NPCs » est par exemple très intéressant pour obtenir des réactions des PNJ en fonction de vos actions, de la façon dont vous vous comportez ou la manière d'habiller votre personnage.

Cyberpunk 2077 toujours aussi éblouissant, mais en 8K

Le studio polonais a donc fait ce qu'il y avait à faire sur Cyberpunk 2077, mais les joueuses et les joueurs continuent de modifier le titre très régulièrement. Ces dernières semaines, l'accent a beaucoup été porté sur l'amélioration des graphismes, comme avec ce mod 8K Ultra Path Tracing de Digital Dreams. À son tour, la chaîne YouTube Beyond Dreams a souhaité montrer une version 8K de Cyberpunk 2077 avec un meilleur path tracing, un nouvel étalonnage des couleurs, une caméra subjective plus immersive pour les phases en moto ou en voiture, ou encore des conditions météorologiques plus précises.

Pour arriver à ce résultat, plusieurs mods ont été cumulés et Cyberpunk 2077 n'a jamais été aussi beau. Malgré les quelques années qui séparent le jeu de son lancement, il arrive encore à arracher la rétine. Tout y est plus réaliste et c'est particulièrement frappant sur le début de la vidéo avec les immeubles en construction. Le ciel, nuageux, apporte une ambiance criante de vérité. C'est magnifique, mais pour faire tourner Cyberpunk 2077 dans ces conditions, il faut avoir un peu de matos.

Voici les composants principaux utilisés par Beyond Dreams pour cette version 8K de Cyberpunk 2077 :

Processeur : Intel 14700K

Carte mère : Asus Prime Z 790

Mémoire : Corsair Vengeance 32 Go

Carte graphique : Nvidia RTX 4090 ASUS TUF

Disque dur : SS Samsung 870 EVO 1 TO

HDD: Western Digital 1 To

Refroidissement : ARCTIC Liquid Freezer II 280

Alimentation : EVGA Supernova G3 850 G3

Source : Beyond Dreams.