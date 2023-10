Une extension, surtout lorsqu'elle touche un jeu aussi colossal que Cyberpunk 2077, est une excellente manière de ramener les joueurs devant leurs consoles, ou dans le cas précis de cette news, devant leurs PC. Nouveaux environnements, effets graphiques inédits, quêtes fraîchement intégrées et gameplay rénové composent un mélange ultime pour séduire le public. Parmi eux, les amateurs de puissantes cartes graphiques qui grondent et vibrent ne seront pas déçus. Le rendu en jeu est tout simplement éblouissant.

Cyberpunk 2077 plus beau que jamais

Bien que le jeu de base fût déjà visuellement impressionnant, il est indéniable que Phantom Liberty fait franchir un nouveau palier à Cyberpunk 2077. À un tel niveau qu'avec des mods, nous avons enfin sous les yeux un rendu proche des premières vidéos promotionnelles qui nous avaient fait rêver il y a quelques années.

La vidéo récente en 4K, produite par Digital Dreams, met l’accent sur Dogtown, la nouvelle zone introduite par Phantom Liberty, démontrant la splendeur du RPG avec le support du RTX et plus de 100 mods. Bien que les performances puissent subir un léger impact, y compris avec un GPU RTX 4090, ces mods et le ray tracing hissent le jeu et son extension au rang des RPG les plus beaux jamais créés. La configuration requise est certes, titanesque et clairement pas accessible à tous pour ce rendu :

Carte Mère (MB) : Gigabyte Aorus X670 AX

: Gigabyte Aorus X670 AX Processeur (CPU) : Ryzen 9 7950x

: Ryzen 9 7950x Mémoire Vive (RAM) : Kingston Fury 6000MHz

: Kingston Fury 6000MHz Carte Graphique (GPU) : NVIDIA RTX 4090

: NVIDIA RTX 4090 Stockage SSD M.2 : Samsung 970 evo

: Samsung 970 evo SSD : Crucial MX500 2TB

: Crucial MX500 2TB HDD : Seagate Barracuda 14TB

: Seagate Barracuda 14TB Refroidissement Liquide Tout-en-Un (AIO WC) : Artic Liquid Freezer 420

: Artic Liquid Freezer 420 Alimentation (PSU) : be quiet! Straight Power

: be quiet! Straight Power Ventilateurs (Fans) : Arctic P12

Pour une somme dépassant les 4000 euros, c'est ce qu'on qualifierait de PC haut de gamme dans le jargon. En ce qui concerne les mods, le créateur, Digital Dreams, a partagé sa création sur le site Nexus. Ce "reshade photoréaliste" permet d'améliorer considérablement l'aspect graphique du RPG.

Cybeprunk 2077, c'est quoi la suite ?

Depuis plus d'un an, la communauté de Cyberpunk est en effervescence, avec des rumeurs et spéculations autour du mystérieux "projet Orion". En octobre 2022, CD Projekt RED a levé un coin du voile via un tweet, révélant que "Orion" est le nom de code de leur futur jeu : Cyberpunk 2. Ils ont affirmé que ce nouvel opus "fera progresser la franchise Cyberpunk et continuera de sonder les profondeurs de cet univers futuriste et sombre". À partir de là, nous pouvons supposer que le chapitre Cyberpunk 2077 est bouclé, du moins en ce qui concerne les extensions. C'est en tout cas ce que l'on pouvait comprendre à travers les interviews des développeurs.