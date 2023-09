En juillet, il a été rapporté que le prochain GPU haut de gamme de Nvidia (RTX 5090 ou 5090 Ti) disposerait probablement d'un bus mémoire de 512 bits, accompagné de 32 Go de VRAM. Aujourd'hui, de nouvelles informations suggèrent que Nvidia ambitionne d'augmenter la performance globale de ses GPU de la nouvelle génération Blackwell de manière encore plus spectaculaire. C'est fou.

Un gap de puissance phénoménal pour la Nvidia RTX 5090 ?

En fait, selon une publication du célèbre leaker Panzerlied (faisant référence à une chanson militaire allemande bien connue) sur les forums Chiphell, Nvidia envisagerait une augmentation de 50% du nombre de cœurs CUDA pour la RTX 5090. Atteignant ainsi un total stupéfiant de 24 576. Cela représente plus de 8 fois le nombre de cœurs de la RTX 2080. C'est aussi bien plus que les 10 240 cœurs CUDA de la RTX 3080 Ti, signalant une avancée significative. La bande passante mémoire est également prévue pour augmenter de 52%, grâce à l'adoption de mémoire GDDR7, un saut par rapport à la GDDR6X utilisée dans l'actuelle RTX 4090.

De plus, d'après le leaker on prévoit que les fréquences d'horloge connaîtront une des plus importantes augmentations générationnelles, avec une hausse envisagée de 15%. Cela porterait la fréquence boost de la Nvidia RTX 5090 à 2,9 GHz, pouvant aisément dépasser les 3 GHz lors des séances de jeu intensives. À titre de comparaison, la fréquence maximale de la RTX 4090 actuelle est de 2,52 GHz. Ça promet du très lourd si c'est vrai.

Si Nvidia réussit à réaliser ces projections ambitieuses, le RTX 5090 pourrait offrir des performances supérieures de plus de 70% par rapport à la RTX 4090, en se basant uniquement sur les spécifications techniques. C'est tout simplement colossal. On peut difficilement imaginer le prix qui découlera d'une telle avancée technologique, mais il sera très probablement plus élevé que jamais. Il faudra très probablement économiser pour se l'offrir.

Que pensez-vous de la fuite de ces spécifications ? Êtes-vous convaincu ?