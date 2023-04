La sortie de Cyberpunk 2077 a été désastreuse à plus d'un titre et des rumeurs sur un jeu incomplet ont circulé. Est-ce vrai ? Dans quelle mesure et pourquoi ?

Même si la version PC de Cyberpunk 2077 a été plus épargnée que les versions consoles, il n'en reste pas moins que le jeu n'a pas réussi à fédérer autant qu'il aurait dû le faire. Dès la première présentation, la hype s'est installée et la pression avec. Au final, la nouvelle franchise de CD Projekt Red (The Witcher 3) a complètement raté sa sortie.

Un accident industriel à la sortie initiale

Alors que le titre connaît une embellie depuis plusieurs mois et semaines, un développeur est revenu sur des contenus coupés. CP2077 est bien incomplet, mais c'est justifié d'après ce membre de l'équipe polonaise.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été tout bonnement calamiteux et a coûté très cher à CD Projekt Red. Tant au niveau financier que de l'image renvoyée par cette sortie pourtant ultra attendue. Entre les bugs, des versions consoles très décevantes et les remboursements, le studio a été sous le feu des projecteurs mais pas en bien. Devant l'ampleur des dégâts, le jeu avait été retiré du PlayStation Store et du Microsoft Store. La société avait alors dû rendre l'argent aux joueurs qui en faisaient la demande. Heureusement pour CDPR, ils n'étaient pas si nombreux et le coût engendré s'est élevé à 13,1 millions d'euros, « seulement ».

En dehors des soucis relevés, qui ont entaché les ambitions de Cyberpunk 2077, une musique veut qu'énormément de contenus aient été supprimés au cours de la conception. Certains changements, entre la présentation qui a scotché tous les journalistes et la sortie définitive du jeu, ont été assumés par CD Projekt Red. D'autres ont fait l'objet de rumeurs sur la Toile basées sur des témoignages anonymes.

Crédits : Steam.

Cyberpunk 2077 a-t-il été charcuté dans tous les sens ?

Pawel Sasko, le directeur de quêtes qui va superviser Cyberpunk 2, a exprimé son opinion sur les séquences coupées de Cyberpunk 2077 et des jeux en général.

Le contenu inutilisé l'est pour une raison. Lorsque vous développez le jeu, votre responsabilité en tant que concepteur est de prendre toutes les décisions en rapport avec le contenu de ce dernier. Quand la qualité n'est pas au rendez-vous, vous pouvez vous rendre compte qu'il est impossible de fournir la même qualité que la majorité des quêtes, environnements ou fonctionnalités. Je pense qu'il est très important de ne pas oublier que si quelque chose n'est pas utilisé, c'est que c'est justifié. Via PCGamesN.

À sa décharge, Pawel Sasko dit vrai lorsqu'il affirme que des contenus sont supprimés pour de bonnes raisons. Une idée sur le papier n'est pas toujours applicable en jeu. Et ce n'est absolument pas propre à Cyberpunk 2077, ni à tel ou tel studio. C'est comme ça, et d'ailleurs, ça vaut également pour l'industrie du cinéma. Combien de fois avons-nous vu de trailers de films avec des doublages différents ? Mais surtout, avec des scènes en moins au moment de la sortie de longs-métrages ?

La rédemption qui fait du bien à CD Projekt Red

Si la série d'animation Cyberpunk Edgerunners, et par conséquent Netflix, ont sauvé Cyberpunk 2077, le jeu sauve à son tour le studio. Non pas que la firme ait été dans le mal absolu, mais là, c'est bien CP2077 qui a assuré les arrières et la santé financière de la boîte. Le titre a augmenté ses revenus de 18% entre 2021 et 2022, ce qui a permis à CD Projekt Red de réaliser sa deuxième meilleure année depuis son existence. Bien entendu, The Witcher 3: Wild Hunt, qui a reçu un gros patch qui change tout, est aussi responsable des bons chiffres de l'entreprise.

Tandis que Cyberpunk 2077 cherche à être encore plus beau, la suite arrive. Pas le deuxième épisode qui sortira dans plusieurs années, mais le DLC Phantom Liberty. Un contenu additionnel absolument énorme et qui corrigera peut-être un défaut de la campagne principale. S'il n'y a pas de contretemps, cette extension va se montrer et se détailler dans quelques semaines. Une présentation est calée pour le mois de juin.

Le fantôme de Cyberpunk 2077 va t-il hanter encore le studio ? Il faut espérer que non. The Witcher 4, dont le développement ne déroule pas comme prévu, sera attendu au tournant. Ce sera aussi le cas de The Witcher Remake et du The Witcher Sirius.