Malgré un lancement difficile, Cyberpunk 2077 semble être un jeu destiné à tenir sur le très long terme. En effet, comme de nombreux RPG avant lui, c'est un titre de choix pour les moddeurs. Preuve en est notre liste des meilleurs mods pour Cyberpunk 2077 que nous vous avons concocté. Et c'est loin d'être fini, à en juger par de récentes créations. Cette fois, il n'est nulle question de fondamentalement changer le gameplay, mais plutôt d'apporter un peu de fraicheur aux quêtes et au scénario. Voyez plutôt.

De nouvelles quêtes pour Cyberpunk 2077

Les nouvelles quêtes, comme le reporte le média GamingBible, sont au nombre de trois. Il s'agit de Californication, One More Light et Hot Fuzz, qui peuvent être téléchargées à partir du fameux site de modding Nexus Mods. Une bonne opportunité de rallonger l'expérience de Cyberpunk 2077, et de vivre d'amusantes escapades dans Night City. Si elles sont disponibles depuis quelques temps, elles ont toutes reçues une grosse mise à jour durant le mois d'août. Sans rentrer dans les détails qui pourraient spoiler, sachez qu'il est question d'interagir avec des personnages que l'on a pu croiser dans le jeu de base. À l'image de la protagoniste Judy, qui doit d'ailleurs être amoureuse de vous pour pouvoir effectuer les quêtes Californication et Hot Fuzz. On espère que vous aimez les histoires romantiques, car les trois quêtes tournent quand même pas mal autour de la thématique amoureuse. Voici les différents liens pour en profiter, l'installation est simplissime :

Californication est disponible ici.

One More Light est disponible dans ce coin.

Pour Hot Fuzz, c'est par là. Attention, le mod contient du contenu "pour adultes" avec des scènes érotiques, pour le télécharger, il faut donc activer le contenu sensible dans les options de votre compte NexusMod.

Enfin, pour profiter de tout ceci, il faut évidemment jouer à Cyberpunk 2077 sur PC.

En attendant l'extension Phantom Liberty

Ce nouveau contenu sous format de mod, c'est l'occasion parfaite d'attendre l'extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Évidemment, DLC officiel oblige, celui-ci intégrera un scénario beaucoup plus consistant. Ça sera d'ailleurs l'opportunité de découvrir le nouveau personnage de Solomon Reed, incarné à l'écran par le charismatique Idris Elba. S'il y a peu de chances de voir l'acteur en James Bond dans la vraie vie (hélas), on pourra au moins se réconforter en le voyant à l'action dans un jeu vidéo. Phantom Liberty sera aussi un bon moyen d'explorer de nouveaux segments de Night City, à savoir le quartier de Dogtown. Avec à la clé, de nouvelles armes et de nouveaux véhicules. Pour mémoire, ce nouveau gros morceau du RPG est prévu pour le 26 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series exclusivement.