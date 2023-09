L'attente fut longue, mais le grand moment est enfin arrivé. La mise à jour 2.0 pour Cyberpunk 2077 est disponible, ayant pour objectif de préparer la sortie de l'extension Phantom Liberty. Mais en plus du DLC riche en contenu, le patch lui-même est particulièrement fourni, recelant notamment un joli secret.

Cyberpunk 2077 2.0 renferme un secret

Nous le savions, la mise à jour 2.0 est imposante. Elle introduit notamment un système de compétence entièrement revu et corrigé, une amélioration cybernétique, une nouvelle gestion de l'armure et des statistiques, une force policière plus robuste et de nombreuses améliorations diverses. Le jeu est désormais plus beau et plus impressionnant visuellement. Mais ce n'est pas tout, la 2.0 ajoute également un secret : un clin d'œil prononcé à Cyberpunk : Edgerunners. Attention, si vous n'avez pas vu la série Netflix, les lignes qui suivent contiennent un spoiler.

C'est l'utilisateur Twitter SynthPotato qui a d'abord repéré l'information. Si vous vous rendez à North Oak à Westbrook une fois à Night City, vous pourriez découvrir un mémorial émouvant dédié à David Martinez des Edgerunners. Ceux qui ont vu l'anime savent que David est brutalement tué par Adam Smasher. Ainsi, CD Projekt Red a décidé de jouer sur la corde sensible en créant un espace commémoratif en son honneur. On peut dire que cela remue le couteau dans la plaie.

Une série très réussie.

Un lieu touchant

De plus, le mémorial devient encore plus touchant lorsque vous lisez la description. Elle indique : "Tu ne m'as pas emmené sur la lune, mais tu étais là avec moi", suggérant que c'est Lucy qui a érigé le mémorial pour David. Les âmes sensibles auront sans doute une petite larme à la découverte de ce lieu.

La présence de références à Edgerunners dans Cyberpunk 2077 n'est pas vraiment surprenante. D'abord, les deux œuvres se situent dans le même univers, donc les actions de David, Lucy et du reste de la bande auraient évidemment été ressenties à Night City. Il faut aussi mentionner que l'anime était incroyablement populaire lors de sa première diffusion, attirant de nombreux nouveaux fans vers la série qui auraient pu ignorer le jeu. Pour ces nouveaux venus découvrant le RPG avec la mise à jour 2.0 et Phantom Liberty, tomber sur des clins d'œil à Edgerunners sera probablement très satisfaisant.

C'est toujours agréable de voir ce genre d'ajouts lorsqu'on est fan d'une œuvre. Dans le même esprit, mais dans l'autre sens, nous nous souvenons des références à des jeux Star Wars dans les séries récentes sur Disney+. Notamment la présence d'un speeder bien connu des joueurs de feu Star Wars Galaxies (l'AV-21) et la présence de l'armure de Starkiller dans Andor. Le fan service est toujours une bonne occasion de ravir les fans et de se les mettre dans la poche.

Pour mémoire, le DLC Phantom Liberty sortira le 26 septembre 2023. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter.