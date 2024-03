Cyberpunk 2077 à encore beaucoup à offrir à ses fans ! Après le succès du DLC Phantom Liberty, CD Projekt travaille déjà à la suite de son titre avec Cyberpunk Orion. On sait que l’équipe de développement a été assez déçue de ce qu’elle a réalisé avec leur dernier jeu. « En tant que concepteur de quêtes, je pense que rétrospectivement, nous pouvons reconsidérer le sujet. Avec plus d’expérience, plus de temps, je pense que nous le rendrons peut-être Orion un peu moins confus que ce que nous avons fait [dans Cyberpunk 2077] », explique Philipp Weber, directeur de la narration, sur le podcast AnsweRED. On peut donc s’attendre à une histoire plus aboutie, à des choix plus importants, et à un lancement moins catastrophique. Malheureusement, il va falloir être patient. Orion n'en est qu'à ses débuts. Il faudra donc se replonger dans l’univers de Cyberpunk autrement pour passer le temps. Cet objet de collection pourrait même être une option intéressante.

Redécouvrez Cyberpunk 2077 en musique

En attendant un nouveau jeu de la part de CD Projekt, vous pourrez vous replonger dans l’ambiance de Cyberpunk 2077 grâce au jeu, bien entendu, mais aussi avec cet objet unique : le coffret vinyle de luxe Night City. Il contient les bandes originales entendues tout au long de votre aventure, sur deux disques, imprégnés par l’esthétique du soft. Dans le premier volume « Préparez-vous à être immergé dans le son hardcore avant-gardiste de The Armed ». Ce groupe est décrit comme un projet punk hardcore, metalcore et grunge. Il a participé à la bande-son du jeu avec la musique « Night City Aliens » sous le nom de Homeschool Dropouts. Vous y trouverez aussi des artistes tels que Converge, Run, the Jewels ou Aligns.

La seconde galette est elle aussi particulièrement chargée. Le site officiel cite par exemple la musique « I Really Want To Stay At Your House » de Rosa Walton, qui a marqué beaucoup de fans d’anime. En effet, il s’agit de la chanson emblématique de la série Cyberpunk : Edgerunners, sur Netflix. Ce second vinyle offre aussi un peu de Hip Hop avec « Who’s Ready For Tomorrow » de Rat Boy et d’autres artistes qui ont rythmé cette licence. Pour découvrir cet objet de collection, c’est simple. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander au prix de 90€, sur le site officiel de CD Projekt Gear. Les deux volumes sortiront le 26 avril, mais seront également disponibles à la vente à l’unité.